La saison de ski alpin se conclut en Norvège avec les finales de la Coupe du monde à Lillehammer. Le géant masculin est au programme ce mardi dans la station de Hafjell. Marco Odermatt et Lucas Pinheiro Braathen vont se livrer une bataille sans merci pour le globe de la discipline. Petit avantage au Suisse, qui compte 48 points d’avance avant cette ultime épreuve.

La première manche du géant messieurs de Lillehammer est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 09h30.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Géant de Lillehammer

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Les Suisses au départ Marco Odermatt (dossard no 1), Loïc Meillard (7), Luca Aerni (8) et Thomas Tumler (17).

La der' de Pinturault Ce géant marquera la dernière course de la carrière du Français Alexis Pinturault après quinze ans au sommet. Montre plus

live FIS Ski alpin : Coupe du monde: Lillehammer : Slalom géant (H) - 1ère manche ma 24.03. 09:20 - 10:05 ∙ RTS 2 ∙ 45 min Regarder avec tv.blue.ch tv.blue.ch

