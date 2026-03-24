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Lillehammer LIVE : suivez le géant messieurs des finales

Nicolas Larchevêque

24.3.2026

La saison de ski alpin se conclut en Norvège avec les finales de la Coupe du monde à Lillehammer. Le géant masculin est au programme ce mardi dans la station de Hafjell. Marco Odermatt et Lucas Pinheiro Braathen vont se livrer une bataille sans merci pour le globe de la discipline. Petit avantage au Suisse, qui compte 48 points d’avance avant cette ultime épreuve.

La première manche du géant messieurs de Lillehammer est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 09h30.

Rédaction blue Sport

24.03.2026, 09:20

Duel pour le globe de géant. Marco Odermatt sous la menace de Lucas Pinheiro Braathen

Duel pour le globe de géantMarco Odermatt sous la menace de Lucas Pinheiro Braathen

Géant de Lillehammer

  • Liveticker
    Nouvelles contributions
  • Liveticker terminé

  • Les Suisses au départ

    Marco Odermatt (dossard no 1), Loïc Meillard (7), Luca Aerni (8) et Thomas Tumler (17).

  • La der' de Pinturault

    Ce géant marquera la dernière course de la carrière du Français Alexis Pinturault après quinze ans au sommet.

    • Montre plus

FIS Ski alpin : Coupe du monde: Lillehammer : Slalom géant (H) - 1ère manche
live
FIS Ski alpin : Coupe du monde: Lillehammer : Slalom géant (H) - 1ère manche

ma 24.03. 09:20 - 10:05 ∙ RTS 2 ∙ 45 min

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FIS Ski alpin : Coupe du monde: Lillehammer : Slalom géant (H) - 2ème manche
FIS Ski alpin : Coupe du monde: Lillehammer : Slalom géant (H) - 2ème manche

ma 24.03. 12:20 - 13:05 ∙ RTS 2 ∙ 45 min

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