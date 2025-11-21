«Elle m'a appelé» - L'ancien chirurgien de Lara Gut-Behrami pessimiste

  1. Clients Privés
Ski alpin «Elle m'a appelé» - L'ancien chirurgien de «LGB» pessimiste

ATS

21.11.2025 - 15:49

Victime d'une lourde chute jeudi lors d'un entraînement à Copper Mountain, Lara Gut-Behrami pourrait bien voir sa carrière s'arrêter prématurément. Selon son ancien chirurgien Olivier Siegrist, qui s'est confié au «Nouvelliste», son genou gauche est sérieusement touché.

Après sa lourde chute, Lara Gut-Behrami a appelé son ancien chirurgien Olivier Siegrist (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.11.2025, 15:49

21.11.2025, 15:52

«Elle m’a appelé en me disant qu’elle voulait me voir parce que je connais son genou. Son ligament croisé antérieur et son ligament collatéral médial sont déchirés. Elle souffre aussi d’une lésion méniscale», a affirmé le chirugien au quotidien valaisan. Ce dernier avait déjà opéré la skieuse de Comano en 2017.

Carrière terminée ?. Lourde chute et grosse inquiétude pour Lara Gut-Behrami !

Carrière terminée ?Lourde chute et grosse inquiétude pour Lara Gut-Behrami !

Dans son communiqué, Swiss-Ski n'a confirmé aucun diagnostic. La fédération a expliqué que la gravité de la blessure ne pourrait être évaluée qu'après des examens complémentaires qui seront effectués en Suisse.

Selon Olivier Siegrist, ces examens ne pourront pas être réalisés avant le début de la semaine prochaine. «Tous les avions sont pleins. Elle n’atterrira à Milan que dimanche soir. Ce sera donc lundi ou mercredi», a-t-il dit, précisant au passage que le chirurgien responsable serait son successeur Julien Billières.

Lara Gut-Behrami, c'est qui ?

Lara Gut-Behrami, c'est qui ?

Sensation suisse, Lara Gut-Behrami: du talent pur aux podiums mondiaux, une ascension spectaculaire marquée par passion et persévérance.

15.02.2024

