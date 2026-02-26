Pour Emma Aicher, tout s'enchaîne à un rythme effréné. Après avoir remporté deux médailles olympiques, elle pourrait bien ravir le globe de cristal de la descente à Lindsey Vonn, blessée, dans la dernière ligne droite de la saison.

L'Allemande a tout de même pu profiter d'une petite pause au bord de la mer à l'issue des JO 2026. Avec sa coéquipière Kira Weidle-Winkelmann, la nouvelle star allemande du ski alpin s'est reposée à Barcelone après l'effervescence olympique.

Mais il est déjà l'heure de retourner sur les pistes. Après ses deux médailles d'argent à Cortina d'Ampezzo, elle pourrait célébrer un nouveau grand succès dans les semaines à venir: la victoire finale en Coupe du monde de descente.

Vonn contrainte de rester spectatrice

«Je suis habituée à participer à autant de courses», a déclaré Emma Aicher après son aventure olympique. «Je me sens toujours bien.» Aucun signe de fatigue chez la jeune femme de 22 ans, qui disputera dès vendredi une nouvelle descente et deux super-G à Soldeu, en Andorre. Va-t-elle couronner son conte de fées hivernal?

Emma Aicher accuse pour l'heure 144 points de retard sur Lindsey Vonn, leader de la Coupe du monde de descente. Mais après sa terrible chute et sa grave blessure à la jambe, l'Américaine ne pourra plus se battre pour le globe de cristal. La malchance de Vonn est une chance pour Aicher.

«Emma est unique»

C'est aux Jeux olympiques qu'Emma Aicher a vraiment explosé. «Je pense que je peux être très satisfaite de ces deux semaines», a-t-elle simplement déclaré avec son calme habituel. Elle aurait «immédiatement signé» pour deux médailles avant les Jeux, a-t-elle précisé.

En argent en descente et en combiné par équipe, Emma Aicher a pris date dans les Dolomites, ses exploits rappelant les grands moments du passé de la Fédération allemande de ski (DSV). La Coupe du monde de descente? Le général de la Coupe du monde? Si elle n'est pas victime de blessures graves, Emma Aicher est capable de tout.

«Emma est unique», a déclaré Andreas Ertl, directeur de l'équipe alpine de la DSV, lorsqu'on lui a récemment demandé à quelle grande star allemande du ski d'antan Aicher pouvait le faire penser. «Plusieurs ont déjà fait preuve de polyvalence», a-t-il souligné, citant notamment Hilde Gerg, sa sœur Martina Ertl ou Katja Seizinger. Ce trio avait fait sensation dans les années 1990.

Mais c'est sa façon d'aborder les choses qui rend Aicher «unique», estime Andreas Ertl. Cette décontraction, cette sensation de glisse. Il espère que ses succès olympiques auront également un impact sur la relève. «Les jeunes sont enthousiastes», a encore déclaré Andreas Ertl.

Sur Instagram, Emma Aicher est déjà suivie par plus de 100'000 personnes. Ses descentes dans les Dolomites devraient également lui apporter de nouveaux sponsors et donc des revenus supplémentaires. La piste Olimpia delle Tofane a-t-elle été pour Aicher le tremplin vers une carrière internationale?

Sur les traces des plus grandes

La dernière skieuse allemande à avoir remporté le général de la Coupe du monde est Maria Höfl-Riesch, en 2011, après un duel dramatique avec Lindsey Vonn. En 2014, elle s'est aussi illustrée en gagnant le classement de descente. Depuis Viktoria Rebensburg, meilleure skieuse de géant de la saison 2017/2018, aucune Allemande n'a remporté de globe de cristal.