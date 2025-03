Ester Ledecka va «bombarder» la nouvelle présidente du CIO

La triple championne olympique tchèque Ester Ledecka va «bombarder» la nouvelle présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry au sujet du programme des Jeux olympiques d'hiver 2026 qui l'empêche de s'aligner dans deux épreuves distinctes en ski et en snowboard, a-t-elle annoncé jeudi.

Ester Ledecka n’abdique pas et espère toujours pouvoir s’aligner sur plusieurs disciplines aux JO. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Ledecka, 29 ans, était devenue la première, femmes et hommes confondus, à remporter lors des JO de Pyeongchang en 2018 la médaille d'or dans l'épreuve de super-G de ski alpin puis, une semaine plus tard, en slalom parallèle de snowboard. Mais le programme des prochains JO d'hiver en Italie prévoit que la descente de ski alpin et le slalom géant parallèle en snowboard seront organisés le même jour.

«J'espère que la CIO va faire en sorte que le programme des Jeux olympiques l'année prochaine soit revu et me donne une chance de participer aux deux épreuves», a déclaré Ledecka à des médias tchèques après sa victoire jeudi dans le slalom géant parallèle lors des championnats du monde de snowboard à St. Moritz (Suisse).

«Cela signifierait beaucoup pour moi et je pense que cela serait bien, non seulement pour la République tchèque mais pour le sport en général», ajouté la skieuse qui avait aussi remporté l'épreuve du slalom géant parallèle de snowboard aux JO de Pékin en 2022.

«Aussitôt qu'elle va s'asseoir sur son trône...»

Elle avait déjà appelé le CIO à modifier programme des JO de Milan/Cortina mais sans succès. La skieuse a annoncé qu'elle intercèderait maintenant directement auprès de la nouvelle présidente du CIO. «Oui, nous allons l'appeler tout de suite, aussitôt qu'elle va s'asseoir sur son trône, nous allons lui envoyer un email et la bombarder».

«On verra où cela nous mènera. Nous sommes un petit pays et même si nous avons des athlètes fantastiques nous ne pouvons exercer autant de pression que les grands pays alpins. Mais en tout cas, je ne perds pas espoir, je continuerai à me battre», a affirmé Ledecka dans cet entretien publié sur le site d'information IDNES.