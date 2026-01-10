Reçu 5 sur 5 ! Marco Odermatt reste maître dans «son» jardin

Marco Odermatt tient son 51e succès en Coupe du monde. Le Nidwaldien a remporté samedi le géant d'Adelboden, s'imposant ainsi pour la cinquième fois consécutive dans la discipline sur la mythique piste du Chuenisbärgli. Loïc Meillard (6e) et Luca Aerni (10e) ont également terminé dans le top 10.

Géant d’Adelboden : Marco Odermatt triomphe une 5e fois de suite Marco Odermatt tient son 51e succès en Coupe du monde. Le Nidwaldien a remporté samedi le géant d'Adelboden, s'imposant ainsi pour la cinquième fois consécutive dans la discipline sur la mythique piste du Chuenisbärgli. 10.01.2026

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

«Odi» a dû s'employer dans la deuxième manche, disputée dans des conditions de visibilité difficiles. Il s'est imposé avec 0''49 d'avance sur le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen (2e), le surprenant Français Léo Anguenot complétant le podium (à 0''68). Ses autres rivaux ont lâché plus d'une seconde.

𝗠𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗲𝘂𝘅 𝗟𝗲́𝗼 𝗔𝗻𝗴𝘂𝗲𝗻𝗼𝘁, mais Lucas Pinheiro Braathen puis Marco Odermatt l'ont été encore plus ! Ça reste un (très) joli podium pour le Tricolore 👏 #ChaletClub pic.twitter.com/iT6LUqUuuY — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 10, 2026

Avec cinq victoires en géant à Adelbodem, Marco Odermatt égale ainsi la légende Ingemar Stenmark. Mais le Suédois n'avait gagné «que» quatre fois d'affilée dans la discipline sur la neige bernoise (1979-1982), ajoutant une victoire en 1984. «C'est très, très, très cool de gagner ici une cinquième fois», a-t-il glissé.

«Le secret, c'est cela», a lâché le héros du jour au micro de la FIS en montrant la foule, lorsqu'on lui a demandé quel était le secret de sa réussite à Adelboden. «Le public m'a aidé à pousser encore plus. J'apprécie à chaque fois un peu plus cette motivation, cette énergie supplémentaire qu'il m'apporte», a-t-il ajouté.

Le Nidwaldien a souligné que son premier succès à Adelboden restait le plus important à ses yeux. «Mais toutes les victoires sont extraordinaires ici», a ajouté celui qui co-détient désormais avec Vreni Schneider et Michael von Grünigen le record de podiums pour un(e) Suisse(sse) en Coupe du monde de géant (46).

Odermatt en tête sur tous les fronts

Marco Odermatt - dont la marge sur le 2e du général Lucas Pinheiro Braathen est de 467 points - reprend ainsi sa marche en avant dans sa discipline fétiche. Il restait sur une «modeste» 6e place à Atla Badia avant les fêtes, alors qu'il avait terminé sur le podium des 36 précédents géants qu'il avait pu terminer en Coupe du monde.

Cette victoire, sa 29e en géant, permet aussi à Marco Odermatt de reprendre la première place de la Coupe du monde de la spécialité au détriment de Stefan Brennsteiner. Il possède une marge de 95 unités sur l'Autrichien, qui a perdu gros samedi en connaissant l'élimination en deuxième manche.

Trois autres Suisses dans le top 15

Respectivement 1er et 2e dans la discipline à Val d'Isère devant Odermatt, Loïc Meillard et Luca Aerni ont donc également pris place dans le top 10. Le skieur d'Hérémence, 10e le matin, s'est montré bien plus à son avantage sur une seconde manche qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à la première.

Cette 6e place ne le satisfaisait toutefois pas. «Ce 6e rang a un goût amer», a souligné le champion du monde 2025 de slalom au micro de la RTS. «J'ai bien géré le haut du second parcours malgré la visibilité. Mais c'est dur avoir un bon feeling sur les skis quand on ne voit pas vraiment les bosses. J'ai commis trop de fautes.»

Quatrième Suisse qualifié pour la manche finale, Thomas Tumler a pris la 11e place grâce à une belle «remontada». Le vice-champion du monde 2025 de la spécialité, 24e de la première manche, est cependant toujours en quête de confiance cette saison: il n'a terminé qu'une seule fois dans le top 10 (9e à Copper Mountain).

Sur le même thème

«Toujours une forte pression sur les Suisses à Adelboden» Marco Odermatt vise une 5e victoire de suite lors du géant d'Adelboden samedi. Le leader de la Coupe du monde évoque cette course oberlandaise très particulière, tout comme Luca Aerni et Loïc Meillard, tous deux outsiders sur la piste bernoise. 09.01.2026