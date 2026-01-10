  1. Clients Privés
Géant d’Adelboden Reçu 5 sur 5 ! Marco Odermatt reste maître dans «son» jardin

Nicolas Larchevêque

10.1.2026

Marco Odermatt tient son 51e succès en Coupe du monde. Le Nidwaldien a remporté samedi le géant d'Adelboden, s'imposant ainsi pour la cinquième fois consécutive dans la discipline sur la mythique piste du Chuenisbärgli. Loïc Meillard (6e) et Luca Aerni (10e) ont également terminé dans le top 10.

Marco Odermatt tient son 51e succès en Coupe du monde. Le Nidwaldien a remporté samedi le géant d'Adelboden, s'imposant ainsi pour la cinquième fois consécutive dans la discipline sur la mythique piste du Chuenisbärgli.

10.01.2026

Keystone-ATS

10.01.2026, 14:25

10.01.2026, 15:15

«Odi» a dû s'employer dans la deuxième manche, disputée dans des conditions de visibilité difficiles. Il s'est imposé avec 0''49 d'avance sur le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen (2e), le surprenant Français Léo Anguenot complétant le podium (à 0''68). Ses autres rivaux ont lâché plus d'une seconde.

Avec cinq victoires en géant à Adelbodem, Marco Odermatt égale ainsi la légende Ingemar Stenmark. Mais le Suédois n'avait gagné «que» quatre fois d'affilée dans la discipline sur la neige bernoise (1979-1982), ajoutant une victoire en 1984. «C'est très, très, très cool de gagner ici une cinquième fois», a-t-il glissé.

«Le secret, c'est cela», a lâché le héros du jour au micro de la FIS en montrant la foule, lorsqu'on lui a demandé quel était le secret de sa réussite à Adelboden. «Le public m'a aidé à pousser encore plus. J'apprécie à chaque fois un peu plus cette motivation, cette énergie supplémentaire qu'il m'apporte», a-t-il ajouté.

Tragédie de Crans-Montana. Hommage et émotion à Adelboden avant le géant

Tragédie de Crans-MontanaHommage et émotion à Adelboden avant le géant

Le Nidwaldien a souligné que son premier succès à Adelboden restait le plus important à ses yeux. «Mais toutes les victoires sont extraordinaires ici», a ajouté celui qui co-détient désormais avec Vreni Schneider et Michael von Grünigen le record de podiums pour un(e) Suisse(sse) en Coupe du monde de géant (46).

Odermatt en tête sur tous les fronts

Marco Odermatt - dont la marge sur le 2e du général Lucas Pinheiro Braathen est de 467 points - reprend ainsi sa marche en avant dans sa discipline fétiche. Il restait sur une «modeste» 6e place à Atla Badia avant les fêtes, alors qu'il avait terminé sur le podium des 36 précédents géants qu'il avait pu terminer en Coupe du monde.

Cette victoire, sa 29e en géant, permet aussi à Marco Odermatt de reprendre la première place de la Coupe du monde de la spécialité au détriment de Stefan Brennsteiner. Il possède une marge de 95 unités sur l'Autrichien, qui a perdu gros samedi en connaissant l'élimination en deuxième manche.

Trois autres Suisses dans le top 15

Respectivement 1er et 2e dans la discipline à Val d'Isère devant Odermatt, Loïc Meillard et Luca Aerni ont donc également pris place dans le top 10. Le skieur d'Hérémence, 10e le matin, s'est montré bien plus à son avantage sur une seconde manche qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à la première.

Cette 6e place ne le satisfaisait toutefois pas. «Ce 6e rang a un goût amer», a souligné le champion du monde 2025 de slalom au micro de la RTS. «J'ai bien géré le haut du second parcours malgré la visibilité. Mais c'est dur avoir un bon feeling sur les skis quand on ne voit pas vraiment les bosses. J'ai commis trop de fautes.»

Quatrième Suisse qualifié pour la manche finale, Thomas Tumler a pris la 11e place grâce à une belle «remontada». Le vice-champion du monde 2025 de la spécialité, 24e de la première manche, est cependant toujours en quête de confiance cette saison: il n'a terminé qu'une seule fois dans le top 10 (9e à Copper Mountain).

