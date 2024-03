Un 5e globe record en Super-G pour Lara Gut-Behrami !

Lara Gut-Behrami n'a pas flanché vendredi à Saalbach. Une 7e place dans le super-G de la finale de la Coupe du monde a permis à la Tessinoise de bientôt 33 ans de conquérir son cinquième globe de cristal dans la discipline.

Et un 5e globe de cristal en Super-G pour Lara Gut-Behrami. KEYSTONE

L'exploit est de taille. Avec cinq sacres, Lara Gut-Behrami égale les deux meilleures super-géantistes de l'histoire, Katja Seizinger et Lindsey Vonn. Côté suisse, seule Vreni Schneider (6 globes de slalom, 5 de géant) était jusqu'ici parvenue à triompher au moins cinq fois dans la même discipline, hommes et femmes confondus.

Vendredi, Lara Gut-Behrami pouvait se contenter d'un 8e rang pour conserver la tête de la Coupe du monde de super-G, sa marge sur sa première poursuivante Cornelia Hütter étant de 69 unités. Comme elle l'avait souligné, la double lauréate du classement général ne s'est pas contentée d'assurer.

La Tessinoise n'est certes pas parvenue à jouer la victoire, concédant 0''52 à la gagnante Ester Ledecka. Mais ses rivales Federica Brignone (2e à 0''28) et Cornelia Hutter (5e à 0''43) n'ont pas non plus fait mieux que la Tchèque. L'Italienne échoue à 30 points au final, l'Autrichienne à 60.

LGB «super fière»

«Je suis super heureuse, super fière. Le super-g est la discipline que j'aime le plus, et c'est incroyable de remporter un nouveau globe» dans la spécialité, a expliqué au micro de la FIS une Lara Gut-Behrami forcément rayonnante, même si elle en reste à 8 victoires et 16 podiums dans cet exercice 2023/24.

Elle peut savourer son troisième globe de la saison, avec ceux du général et du géant. «Je suis si fière de ce qu'on a accompli. J'espère poursuivre sur cette lancée samedi», a poursuivi «LGB», qui visera un nouveau globe samedi.

Lara Gut-Behrami mène en effet également le bal dans le classement de la descente, avec 68 points d'avance sur Stephanie Venier et 72 sur Cornelia Hütter. Un 7e rang samedi lui assurerait son premier globe dans la discipline-reine, qui serait le 9e au total, même en cas de victoire de Venier.

Gisin 13e

Deux autres Suissesses étaient engagées dans cet ultime super-G de l'hiver, mais seule Michelle Gisin a pu inscrire des points (top 15 en finale). L'Obwaldienne s'est classée 13e à 1''03 d'Ester Ledecka, laquelle s'est offert un superbe cadeau à la veille de son 29e anniversaire avec un quatrième succès en Coupe du monde de ski alpin.