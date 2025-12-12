Éternelle Lindsey Vonn, qui écrit l’histoire à 41 ans !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Descente de St-Moritz Éternelle Lindsey Vonn, qui écrit l’histoire à 41 ans !

Nicolas Larchevêque

12.12.2025

Lindsey Vonn est bel et bien de retour ! La légende américaine de 41 ans a remporté avec maestria la première descente de St-Moritz, reléguant ses concurrentes à près d’une seconde. Elle signe sa première victoire depuis 2018 et sa sortie de retraite et devient la gagnante la plus âgée en Coupe du monde. Meilleure Suissesse, Malorie Blanc se classe 13e à 1’’96.

Lindsey Vonn gagne à St-Moritz et écrit l'histoire !

Lindsey Vonn gagne à St-Moritz et écrit l'histoire !

L'Américaine devient à 41 ans la plus vieille gagnante en Coupe du monde.

12.12.2025

Keystone-ATS

12.12.2025, 11:22

12.12.2025, 13:26

Lindsey Vonn a décroché avec la manière le 83e succès de sa carrière en Coupe du monde. A 41 ans, l'Américaine a écrasé de sa classe la première descente de St-Moritz.

Malorie Blanc. «Lindsey Vonn ferme le clapet à tous ceux qui ont eu des doutes»

Malorie Blanc«Lindsey Vonn ferme le clapet à tous ceux qui ont eu des doutes»

41 ans, une retraite de cinq ans et demi, un nouveau genou et près d'une seconde d'avance sur la surprise autrichienne Magdalena Egger : Lindsey Vonn a réalisé une performance exceptionnelle sur la Corviglia. La meilleure descendeuse de l'histoire, qui ne pense qu'aux JO de Milan-Cortina en février, a remporté dans les Grisons sa sixième course, la deuxième en descente après son succès en... 2012 ! Le dernier succès en Coupe du monde remontait au mois de mars 2018 et les finales d'Are.

La Speed Queen a éteint la concurrence, à savoir les Autrichiennes Egger et Mirjam Puchner, pourtant magnifique glisseuse. Après un départ moyen, Vonn a laissé parler son sens des courbes. Elle a mis un monde entre elle et ses adversaires sur les trois derniers secteurs, comme à la belle époque. Elle a également été flashée avec les meilleures vitesses.

Les Suissesses larguées

Dans le camp helvétique et en l'absence de Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Michelle Gisin, toutes blessées, c'est un peu la consternation. La meilleure Helvète se nomme Malorie Blanc, 13e à 1''96.

Lourde chute à St-Moritz. Michelle Gisin touchée à la colonne cervicale et opérée

Lourde chute à St-MoritzMichelle Gisin touchée à la colonne cervicale et opérée

Jasmina Suter est 16e, Janine Schmitt 23e et Jasmine Flury 30e. Delia Durrer (38e), Priska Ming-Nufer (39e), Stefanie Grob (41e), Joana Hählen (45e) et Stephanie Jenal (54e) sont en fond de classement.

Sur le même thème

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : la spécialiste de vitesse valaisanne Malorie Blanc «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Les plus lus

Un influenceur américain fait l'éloge d'une station-service suisse et il n'est pas le seul
Éternelle Lindsey Vonn, qui écrit l’histoire à 41 ans !
La police italienne restitue des biens volés à une Suissesse
Trois ans de prison pour dix minutes de course-poursuite
Démantèlement d’un réseau criminel transfrontalier avec la France