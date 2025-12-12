Éternelle Lindsey Vonn, qui écrit l’histoire à 41 ans !

Lindsey Vonn est bel et bien de retour ! La légende américaine de 41 ans a remporté avec maestria la première descente de St-Moritz, reléguant ses concurrentes à près d’une seconde. Elle signe sa première victoire depuis 2018 et sa sortie de retraite et devient la gagnante la plus âgée en Coupe du monde. Meilleure Suissesse, Malorie Blanc se classe 13e à 1’’96.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Lindsey Vonn a décroché avec la manière le 83e succès de sa carrière en Coupe du monde. A 41 ans, l'Américaine a écrasé de sa classe la première descente de St-Moritz.

41 ans, une retraite de cinq ans et demi, un nouveau genou et près d'une seconde d'avance sur la surprise autrichienne Magdalena Egger : Lindsey Vonn a réalisé une performance exceptionnelle sur la Corviglia. La meilleure descendeuse de l'histoire, qui ne pense qu'aux JO de Milan-Cortina en février, a remporté dans les Grisons sa sixième course, la deuxième en descente après son succès en... 2012 ! Le dernier succès en Coupe du monde remontait au mois de mars 2018 et les finales d'Are.

La Speed Queen a éteint la concurrence, à savoir les Autrichiennes Egger et Mirjam Puchner, pourtant magnifique glisseuse. Après un départ moyen, Vonn a laissé parler son sens des courbes. Elle a mis un monde entre elle et ses adversaires sur les trois derniers secteurs, comme à la belle époque. Elle a également été flashée avec les meilleures vitesses.

Les Suissesses larguées

Dans le camp helvétique et en l'absence de Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Michelle Gisin, toutes blessées, c'est un peu la consternation. La meilleure Helvète se nomme Malorie Blanc, 13e à 1''96.

Jasmina Suter est 16e, Janine Schmitt 23e et Jasmine Flury 30e. Delia Durrer (38e), Priska Ming-Nufer (39e), Stefanie Grob (41e), Joana Hählen (45e) et Stephanie Jenal (54e) sont en fond de classement.

