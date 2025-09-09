  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Elle a fait une lourde chute» Étoile montante du ski suédois, Lisa Nyberg se blesse gravement

Clara Francey

9.9.2025

La skieuse suédoise Lisa Nyberg s’est grièvement blessée lors d’un camp d’entraînement en Argentine et manquera toute la prochaine saison.

Sandro Zappella

09.09.2025, 09:25

L’année 2025 avait pourtant commencé de manière exceptionnelle pour Lisa Nyberg : à Kranjska Gora, la Suédoise de 23 ans avait pris une belle 13e place en géant. En février à Sestrières, elle avait enchaîné avec une 16e place, avant d’égaler, lors de sa dernière course de l’hiver, son meilleur résultat en Coupe du monde avec une 12e place.

Kranjska Gora. Hector s’impose facilement, Gut-Behrami et Rast limitent la casse﻿

Kranjska GoraHector s’impose facilement, Gut-Behrami et Rast limitent la casse﻿

La Suédoise semblait ainsi se rapprocher pas à pas de l’élite mondiale en géant, juste à temps pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina prévus la saison prochaine.

Mais ce rêve est déjà brisé. La skieuse a posté une photo sur Instagram avec ce commentaire : «Ma dernière photo de ski pour un moment. Je suis tombée à l’entraînement en Argentine et je me suis blessée au genou. L’opération est terminée, maintenant il faut avancer pas à pas.»

Selon la fédération suédoise de ski, Nyberg s’est blessée lors d’un entraînement en géant. Charlie Laband, l’entraîneur en chef de l’équipe féminine, explique : «Lisa a fait une lourde chute dans un virage à gauche et a immédiatement senti que son genou était touché.»

L’équipe suédoise était en stage à Ushuaia, en Argentine. Une IRM réalisée sur place a confirmé une grave blessure au genou gauche, qui contraindra Nyberg à rester éloignée des pistes pendant tout l’hiver à venir.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

Les grandes surprises à attendre des nouveaux iPhones 17
«Il a été passé à tabac» - Expulsés par Trump, des Russes vivent l’enfer
Rencontre sensible : le patron de Rolex passe plusieurs heures avec Trump
«Asile de fous», «buts ridicules», «horreur» : l’Italie dans tous ses états
L’homme qui a tenté d’assassiner Donald Trump passe aux aveux
«C'est un nul !» - Vladimir Petkovic se fait dézinguer en Algérie