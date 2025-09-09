La skieuse suédoise Lisa Nyberg s’est grièvement blessée lors d’un camp d’entraînement en Argentine et manquera toute la prochaine saison.

Sandro Zappella Clara Francey

L’année 2025 avait pourtant commencé de manière exceptionnelle pour Lisa Nyberg : à Kranjska Gora, la Suédoise de 23 ans avait pris une belle 13e place en géant. En février à Sestrières, elle avait enchaîné avec une 16e place, avant d’égaler, lors de sa dernière course de l’hiver, son meilleur résultat en Coupe du monde avec une 12e place.

La Suédoise semblait ainsi se rapprocher pas à pas de l’élite mondiale en géant, juste à temps pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina prévus la saison prochaine.

Mais ce rêve est déjà brisé. La skieuse a posté une photo sur Instagram avec ce commentaire : «Ma dernière photo de ski pour un moment. Je suis tombée à l’entraînement en Argentine et je me suis blessée au genou. L’opération est terminée, maintenant il faut avancer pas à pas.»

Selon la fédération suédoise de ski, Nyberg s’est blessée lors d’un entraînement en géant. Charlie Laband, l’entraîneur en chef de l’équipe féminine, explique : «Lisa a fait une lourde chute dans un virage à gauche et a immédiatement senti que son genou était touché.»

L’équipe suédoise était en stage à Ushuaia, en Argentine. Une IRM réalisée sur place a confirmé une grave blessure au genou gauche, qui contraindra Nyberg à rester éloignée des pistes pendant tout l’hiver à venir.

