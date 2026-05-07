«Être mis dans le même panier qu’eux, ça fait quand même mal»

Même s'il ne fait plus partie du cadre de Swiss-Ski, Ramon Zenhäusern a décidé de poursuivre sa carrière en ski alpin. Dans un entretien accordé à blue Sport, le Valaisan de 33 ans explique comment il organise désormais son quotidien et pourquoi il change d’équipementier.

Ramon Zenhäusern : «J’aime tout simplement skier et profiter» Ramon Zenhäusern, qui a décidé de poursuivre sa carrière à 34 ans, explique que le plaisir de skier reste sa principale motivation. Il estime avoir encore du potentiel, mais reconnaît que certaines comparaisons lui ont fait mal. 05.05.2026

Tobias Benz, Andreas Aeschbach Clara Francey

Depuis fin avril, c'est officiel : Ramon Zenhäusern ne fera plus partie du cadre de Swiss-Ski la saison prochaine. Le Valaisan de 33 ans, qui faisait encore partie du cadre C l'hiver dernier, est «renvoyé» par Swiss-Ski vers son association régionale. Malgré cela, le spécialiste du slalom, qui mesure 2,02 mètres, a décidé de poursuivre sa carrière.

«Après mûre réflexion et une introspection approfondie, j’en suis venu à la conclusion que ma passion pour le ski de compétition n’est en aucun cas éteinte», écrivait Zenhäusern il y a déjà une semaine sur Instagram.

Le Haut-Valaisan est revenu pour blue Sport sur sa décision de continuer : «La première raison qui me motive, c’est certainement le plaisir que je continue de prendre en skiant. Mais je me suis aussi dit : il y a tout simplement encore trop de potentiel.»

Il reste convaincu de ses capacités. «Je crois en mes capacités et en mon savoir-faire. Cela se voit toujours à l’entraînement et les entraîneurs me le confirment également», affirme Zenhäusern.

«Quand on est mis dans le même panier qu’eux...»

Son exclusion de l'équipe nationale de Swiss-Ski n’en reste pas moins douloureuse. «Émotionnellement, ça fait mal, pour être honnête», avoue le skieur de 33 ans. Avant d’expliquer : «Quand on est comparé à d’autres skieurs qui en sont à un autre stade de leur carrière et qui n’ont peut-être pas encore accompli autant de choses – ou qui n’ont même pas le potentiel pour en accomplir autant – et d’être mis dans le même panier qu’eux, ça fait quand même un peu mal.»

Mais comme Zenhäusern compte toujours parmi les meilleurs techniciens du pays, Swiss-Ski souhaite continuer à soutenir le Valaisan malgré son exclusion du cadre national. «Ils le savent et veulent continuer à m’aider à l’avenir. Je vais organiser et financer moi-même l’entraînement estival, mais à partir d’octobre ou novembre, je pourrai progressivement les rejoindre et m’intégrer à l’équipe.»

La question du financement de la préparation de Zenhäusern pour la saison à venir reste pour l’instant en suspens. Le skieur de 33 ans est actuellement à la recherche d’un nouveau sponsor principal. «Sur le plan financier, je suis en train de m’organiser. En fonction de l’évolution de la situation, je pourrai alors planifier le budget que je peux me permettre pour la préparation.»

Passage de Rossignol à Völkl

On sait déjà par contre sur quel équipementier Ramon Zenhäusern misera à l'avenir. Le Valaisan passe en effet de Rossignol à Völkl pour la saison à venir. «Je me suis très vite senti à l'aise sur ces skis. Les essais se sont bien déroulés et je vais pouvoir compter sur Marian Bires, un technicien extrêmement expérimenté.»

Grâce à ce nouveau matériel, le vétéran espère pouvoir à nouveau exprimer tout son potentiel en course. «C'est mon objectif. Je pense alors pouvoir encore accomplir de grandes choses. Et bien entendu, les Championnats du monde à domicile, à Crans-Montana, ont clairement été une raison supplémentaire de continuer à skier.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).