Première épreuve de l'hiver en Coupe du monde de skicross, et premier podium suisse. Fanny Smith a pris la 2e place jeudi à Val Thorens, où la Grisonne Talina Gantenbein a pour sa part terminé 4e.

Les deux Suissesses n'ont rien pu faire en finale, où la détentrice du Globe de cristal Marielle Thompson a survolé les débats. Parfaitement neutralisée par la Canadienne, Fanny Smith (32 ans) a conservé de justesse la 2e place, 0''07 devant l'Allemande Daniela Maier (3e). Jamais mieux classée que 3e en Coupe du monde, Talina Gantenbein a terminé plus loin.

Freinée par des blessures à une cheville et à un pouce l'hiver dernier, la Vaudoise a donc d'ores et déjà prouvé qu'elle était à nouveau prête à en découdre au très haut niveau. La championne du monde 2013 et double médaillée de bronze olympique a cueilli jeudi son 74e podium à ce niveau (en 149 départs!), le 75e si l'on tient compte de la victoire obtenue par équipe en 2021 à Bakouriani.

Pas d'exploit suisse en revanche chez les messieurs jeudi. Quatrième de la qualification, Tobias Baur a été stoppé en demi-finale mais il a remporté la petite finale pour se classer 5e. Seul autre Suisse qualifié pour la phase à élimination directe, Marc Bischofberger a échoué en 8e de finale d'une épreuve gagnée par l'Italien Simone Deromedis.