Un de plus ! Fanny Smith empile un quatrième globe de cristal

La Vaudoise Fanny Smith s'est assuré son quatrième globe de cristal en skicross.

La double championne du monde 2025 Fanny Smith a décroché samedi son 4e globe de cristal ATS

Keystone-SDA ATS

La double championne du monde de St-Moritz a validé son sacre en terminant 3e de l'avant-dernière course de cette Coupe du monde 2024/25 samedi à Idre Fjäll.

Fanny Smith (32 ans) conclut donc de la plus belle des manières une saison de rêve avec ce quatrième triomphe au classement de la discipline après ceux de 2013, 2019 et 2021. L'absence de sa plus proche poursuivante India Sherret, forfait pour ce week-end final après s'être blessée aux Mondiaux, a simplifié sa tâche.

Longtemps 4e de la finale, Fanny Smith a arraché dans les derniers mètres la 3e place, derrière l'Allemande Daniela Maier (1re) et la canadienne Courtney Hoffos (2e). Elle a ainsi cueilli son 10e podium de l'hiver, sur les 16 épreuves disputées sur le front de la Coupe du monde.

Deux autres Suissesses étaient en lice au stade des demi-finales samedi en Suède, où elles ont cependant échoué. La jeune Anna Dietrich (22 ans) a conclu sa journée en beauté en s'adjugeant la petite finale pour signer son meilleur résultat à ce niveau (5e), Talina Gantenbein se classant 8e.

Pas de podium suisse en revanche chez les messieurs, où le Canadien Reece Howden s'est imposé pour prendre la tête de la Coupe du monde. Le double champion du monde Ryan Regez (7e au final) a dû se contenter de la petite finale, tout comme Tobias Baur (6e). Le Vaudois Roman Détraz a quant à lui chuté en 8e de finale.