Fanny Smith a signé son premier succès depuis 2023 sur le front de la Coupe du monde vendredi. La Vaudoise s'est imposée à Gudauri devant l'Italienne Jole Galli et la Canadienne India Sherret.

Fanny Smith a retrouvé la victoire en Géorgie. ats

Keystone-SDA, ats ATS

En Géorgie, la Vaudoise a terminé première en quart de finale, en demi-finale et en finale, au terme d'une belle bataille avec l'Italienne pour remporter sa 32e course de Coupe du monde. Elle ne s'était plus imposée à ce niveau depuis mars 2023 et une victoire à Craigleith, au Canada.

Malade, la skieuse de 32 ans n'avait sans doute pas imaginé un tel scénario au début de la journée. «Je ne me sentais pas très bien aujourd'hui. Je ne réalise pas trop que j'ai gagné», a-t-elle déclaré au micro de la FIS après sa victoire, entre deux quintes de toux. «J'espère que je dormirai mieux ce soir, avant la course de demain», a ajouté Fanny Smith, qui pourrait décrocher un 80e podium samedi sur le même tracé géorgien.

Autre Suissesse en lice, Talina Gantenbein n'a pas réussi à se qualifier pour la finale. La Grisonne s'est finalement classée à la 8e place.

Tobias Baur au pied du podium

Chez les hommes, Tobias Baur n'est pas passé loin de monter pour la troisième fois de sa carrière sur la boîte. Le Grison de 27 ans a pris la 4e place d'une finale remportée par l'Italien Simone Deromedis. Eliminé en demi-finale, Ryan Regez a lui remporté la petite finale pour terminer au 5e rang.