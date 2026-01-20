Pour son retour à la compétition, neuf mois après sa terrible blessure à la jambe gauche, Federica Brignone a pris une magnifique 6e place lors du géant de Kronplatz mardi. Très émue au moment de l'interview, l'Italienne n'a pas pu contenir ses larmes.
292 jours après sa grave blessure, une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche, et à seulement 17 jours du coup d'envoi des Jeux olympiques de Milan-Cortina, Federica Brignone a signé un véritable exploit ce mardi lors du géant de Kronplatz.
Septième après la première manche, l'Italienne de 35 ans a finalement pris une remarquable 6e place, à 1''23 de la vainqueure du jour, alors qu'elle avait présenté ce géant de reprise comme un simple test.
Un retour tonitruant qui a fait passer «Fede» d'un large sourire à des larmes au moment de commenter sa course. «Cela a été difficile de venir ici, de me lancer sur cette piste avec aussi peu de jours d'entraînement. Je suis arrivée avec très peu de certitudes», a reconnu la championne du monde en titre de géant.
«Emouvant et difficile»
«J'avais envie de courir, de me lancer, cela a été beau mais aussi très émouvant. Il y avait de la tension, des émotions, cela a été difficile, mais maintenant je suis contente», a-t-elle poursuivi.
Rassurée, Brignone qui a révélé la veille qu'elle n'avait pas connu un jour sans douleur depuis sa lourde chute le 3 avril durant les Championnats d'Italie, devrait maintenant mettre l'accent à l'entraînement sur les disciplines de vitesse.
«L'idée, cela serait d'aller à Cortina», a-t-elle expliqué. Car la «Tigresse», son surnom, n'entend pas se contenter du géant aux JO-2026 et espère aussi s'élancer en descente le 8 février et en super-G quatre jours plus tard.