Pour son retour à la compétition, neuf mois après sa terrible blessure à la jambe gauche, Federica Brignone a pris une magnifique 6e place lors du géant de Kronplatz mardi. Très émue au moment de l'interview, l'Italienne n'a pas pu contenir ses larmes.

Federica Brignone fond en larmes à l'interview Pour son retour après plusieurs mois d’absence dus à une lourde blessure à la jambe, Federica Brignone a pris une belle 6e place lors du géant de Kronplatz. À l’issue de la course, elle n’a pu retenir ses larmes à l’interview. 20.01.2026

Rédaction blue Sport, Agence France-Presse Clara Francey

292 jours après sa grave blessure, une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche, et à seulement 17 jours du coup d'envoi des Jeux olympiques de Milan-Cortina, Federica Brignone a signé un véritable exploit ce mardi lors du géant de Kronplatz.

Septième après la première manche, l'Italienne de 35 ans a finalement pris une remarquable 6e place, à 1''23 de la vainqueure du jour, alors qu'elle avait présenté ce géant de reprise comme un simple test.

Un retour tonitruant qui a fait passer «Fede» d'un large sourire à des larmes au moment de commenter sa course. «Cela a été difficile de venir ici, de me lancer sur cette piste avec aussi peu de jours d'entraînement. Je suis arrivée avec très peu de certitudes», a reconnu la championne du monde en titre de géant.

«Emouvant et difficile»

«J'avais envie de courir, de me lancer, cela a été beau mais aussi très émouvant. Il y avait de la tension, des émotions, cela a été difficile, mais maintenant je suis contente», a-t-elle poursuivi.

Rassurée, Brignone qui a révélé la veille qu'elle n'avait pas connu un jour sans douleur depuis sa lourde chute le 3 avril durant les Championnats d'Italie, devrait maintenant mettre l'accent à l'entraînement sur les disciplines de vitesse.

«L'idée, cela serait d'aller à Cortina», a-t-elle expliqué. Car la «Tigresse», son surnom, n'entend pas se contenter du géant aux JO-2026 et espère aussi s'élancer en descente le 8 février et en super-G quatre jours plus tard.

Archive d'octobre 2025