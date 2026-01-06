  1. Clients Privés
Ski alpin Federica Brignone fait le point : «Tout ce que je veux, c'est...»

Nicolas Larchevêque

6.1.2026

L'Italienne Federica Brignone, engagée dans une course contre la montre pour les JO 2026 (6-22 février) après sa grave blessure à la jambe gauche, ne sait pas si elle pourra disputer une ou plusieurs courses avant la quinzaine olympique sur les pistes de Cortina.

Federica Brignone espère retrouver la compétition avant les JO.
Federica Brignone espère retrouver la compétition avant les JO.
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

06.01.2026, 17:38

«C'est clair que j'aimerais (recourir avant les JO), mais nous devons comprendre comment je me sens et si c'est faisable. S'entraîner, c'est une chose, courir pour être performante, c'en est une autre. J’ai encore besoin de faire des kilomètres», a-t-elle déclaré lundi soir à la chaîne de télévision Sky Sport.

«J'ai de bonnes sensations et suis plutôt en confiance, même si je suis toujours dans une phase de reconstruction», a poursuivi «Fede», victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril dernier.

Brignone qui a remporté le classement général de la Coupe du monde l'hiver dernier, a réintégré le week-end dernier l'équipe d'Italie pour des entraînements à Pozza di Fassa, dans les Dolomites.

«Les choses se déroulent comme je le pensais», a-t-elle ajouté, avant de préciser qu'elle se «sentait mieux en vitesse qu'en géant, pour une question de douleurs».

Le championne du monde 2025 de slalom géant n'a pas indiqué si elle allait prendre part au slalom géant de Kronplatz, en Italie, le 20 janvier, comme l'avait annoncé en fin de semaine dernière la presse spécialisée italienne.

Même si sa participation aux JO 2026 ne semble plus faire de doute, elle reste prudente: «Tout ce que je veux, c'est me sentir bien, redevenir une sportive et donner mon maximum», a-t-elle conclu.

La Valdotaine a tout gagné dans sa carrière, sauf un titre olympique. Elle sera l'une des quatre porte-drapeaux de la délégation italienne lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2026 le 6 février.

Archive sur le même thème

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible»

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible»

Blessée en fin de saison passée, l'Italienne espère revenir à la compétition durant cet hiver. Mais son chemin vers la guérison est encore long... Interview avec la meilleure skieuse de la saison passée.

14.10.2025

