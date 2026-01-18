Federica Brignone, lauréate de la Coupe du monde 2024-25 de ski alpin gravement blessée à une jambe, est inscrite pour le slalom géant de Kronplatz prévu mardi. Mais l’Italienne décidera de sa participation éventuelle peu avant le départ, a annoncé dimanche la Fédération italienne (Fisi).

Federica Brignone est inscrite pour le slalom géant de Kronplatz prévu mardi. IMAGO/Fotoarena

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Parmi les inscrites figure Federica Brignone, la détentrice du globe de no 1 mondiale prendra part aux manches d'échauffement du matin et décidera ensuite si elle courra ou non», a expliqué la Fisi dans son communiqué.

A moins de trois semaines des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février), Brignone n'est pas encore apparue en compétition cet hiver. Victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril dernier, «Fede», 35 ans, a repris l'entraînement avec ses coéquipières de l'équipe d'Italie début janvier.

Sa participation aux JO 2026 ne semble toutefois plus faire de doute. Elle sera l'une des quatre porte-drapeaux de la délégation italienne lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2026 le 6 février.

La Valdotaine a tout gagné dans sa carrière, sauf un titre olympique. L'hiver dernier, elle a dominé la concurrence en s'offrant le globe de no 1 mondiale, dix victoires en Coupe du monde et un sacre mondial en géant.