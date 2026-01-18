  1. Clients Privés
Ski alpin Federica Brignone inscrite pour le géant de Kronzplatz, mais...

Nicolas Larchevêque

18.1.2026

Federica Brignone, lauréate de la Coupe du monde 2024-25 de ski alpin gravement blessée à une jambe, est inscrite pour le slalom géant de Kronplatz prévu mardi. Mais l’Italienne décidera de sa participation éventuelle peu avant le départ, a annoncé dimanche la Fédération italienne (Fisi).

Federica Brignone est inscrite pour le slalom géant de Kronplatz prévu mardi.
Federica Brignone est inscrite pour le slalom géant de Kronplatz prévu mardi.
IMAGO/Fotoarena

Agence France-Presse

18.01.2026, 13:25

«Parmi les inscrites figure Federica Brignone, la détentrice du globe de no 1 mondiale prendra part aux manches d'échauffement du matin et décidera ensuite si elle courra ou non», a expliqué la Fisi dans son communiqué.

A moins de trois semaines des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février), Brignone n'est pas encore apparue en compétition cet hiver. Victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril dernier, «Fede», 35 ans, a repris l'entraînement avec ses coéquipières de l'équipe d'Italie début janvier.

Ski alpin. À quelques semaines des JO, Federica Brignone retrouve les skis

Ski alpinÀ quelques semaines des JO, Federica Brignone retrouve les skis

Sa participation aux JO 2026 ne semble toutefois plus faire de doute. Elle sera l'une des quatre porte-drapeaux de la délégation italienne lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2026 le 6 février.

La Valdotaine a tout gagné dans sa carrière, sauf un titre olympique. L'hiver dernier, elle a dominé la concurrence en s'offrant le globe de no 1 mondiale, dix victoires en Coupe du monde et un sacre mondial en géant.

Ski alpin. Federica Brignone fait le point : «Tout ce que je veux, c'est...»

Ski alpinFederica Brignone fait le point : «Tout ce que je veux, c'est...»

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible»

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible»

Blessée en fin de saison passée, l'Italienne espère revenir à la compétition durant cet hiver. Mais son chemin vers la guérison est encore long... Interview avec la meilleure skieuse de la saison passée.

14.10.2025

