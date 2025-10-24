  1. Clients Privés
Ski alpin «Skieur d'Or» : Federica Brignone succède à Marco Odermatt

ATS

24.10.2025 - 13:13

Après sa dernière saison exceptionnelle, Federica Brignone a été récompensée par le «Skieur d'Or». La skieuse de 35 ans remporte ce prix pour la deuxième fois après 2020 et succède à Marco Odermatt.

A l’image de Marco Odermatt chez les hommes, Federica Brignone avait remporté le gros Globe de cristal féminin l’hiver dernier.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.10.2025, 13:13

24.10.2025, 13:14

Avec dix victoires dans trois disciplines différentes, Brignone a remporté le classement général de la dernière Coupe du monde, ainsi que le petit globe de cristal en descente et en slalom géant. Au classement du super-G, elle a seulement été battue par Lara Gut-Behrami.

Le ski alpin de retour !. Favoris, absents... : tout ce qu'il faut savoir avant les géants de Sölden

La brillante saison de Brignone s'est toutefois terminée sur une note amère. Lors des championnats italiens, elle s'est fracturé un tibia et un péroné ainsi qu'un ligament croisé. Elle manquera donc au moins la majeure partie de la nouvelle saison. Sa participation aux Jeux olympiques dans son pays est incertaine.

L'association internationale des journalistes de ski décerne ce prix depuis 1963. Parmi les lauréats des dix dernières années, seul Marco Odermatt (2022 et 2024) faisait partie de l'équipe suisse.

«J'ai failli mourir...». Six stars du Cirque blanc en quête de réponses et d'un come-back

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible»

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible»

Blessée en fin de saison passée, l'Italienne espère revenir à la compétition durant cet hiver. Mais son chemin vers la guérison est encore long... Interview avec la meilleure skieuse de la saison passée.

14.10.2025

