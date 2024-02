Federica Brignone s'est «envoyée en l'air» à Crans-Montana

Jeudi après-midi, la skieuse italienne Federica Brignone a profité d'un moment de répit pour s’offrir le grand frisson avec Jérôme Krieg, le chef de presse des Suissesses, et découvrir la station valaisanne de Crans-Montana depuis les airs.

Federica Brignone est une amatrice de sensations fortes (archives). IMAGO

Moins de 24 heures avant le début des hostilités à Crans-Montana, où sont prévues trois épreuves de Coupe du monde féminine (deux descentes et un super-G), Federica Brignone a pris un bon bol d'air frais.

Comme elle l'a dévoilé en story Instagram, l'Italienne de 33 ans s'est offerte jeudi après-midi une session de parapente avec Jérôme Krieg, le chef de presse des Suissesses.

«Oui, hier (ndlr : jeudi) j'ai volé avec Jérôme (Krieg). Ça fait longtemps que je lui demande : «Alors, quand est-ce que tu m'emmènes en parapente ?» Hier, les conditions étaient bonnes et on avait du temps, alors on est remontés tout en haut après dîner et on a volé. C'était magnifique. Je me suis beaucoup amusée, c'était super», s'est réjouie vendredi la Valdôtaine au micro de la RTS en marge de la première descente de Crans-Montana, remportée par Lara Gut-Behrami.

La Transalpine a elle terminé à une bonne sixième place, à un peu moins d'une demi-seconde de la Tessinoise.