Josua Mettler ist beim Abfahrtstraining am Freitag in Bormio gestürzt und hat sich dabei an beiden Knien verletzt😢

Die Abklärungen an der Klinik Hirslanden in Zürich haben eine praktisch identische Verletzung an beiden Kniegelenken ergeben. Jeweils Riss des vorderen Kreuzbandes,… pic.twitter.com/FAFaofciRw