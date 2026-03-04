  1. Clients Privés
Ski alpin L'Autrichien Manuel Feller met prématurément fin à sa saison

ATS

4.3.2026 - 13:27

L'Autrichien Manuel Feller met fin prématurément à sa saison, a annoncé Ski Austria. Blessé au dos, il ne participera ni aux courses de Kranjska Gora ni aux finales de la Coupe du monde à Hafjell.

Saison terminée pour Manuel Feller.
Saison terminée pour Manuel Feller.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.03.2026, 13:27

04.03.2026, 13:32

Outre des douleurs sciatiques persistantes dues à plusieurs hernies discales, le Tyrolien souffre également d'une hernie inguinale et d'une inflammation du pubis. Il a ainsi préféré mettre un terme à sa saison pour subir une intervention chirurgicale au dos et se rétablir en vue du prochain exercice.

Ski alpin. Malaise au sein d’une Autriche en crise et à la traîne

Ski alpinMalaise au sein d’une Autriche en crise et à la traîne

Manuel Feller boucle donc l'hiver avec une victoire au compteur, et pas des moindres. Le skieur de 33 ans a remporté le slalom de Kitzbühel devant son public le 25 janvier en devançant notamment Loïc Meillard.

Slalom de Kitzbühel. Dans le sillage de Manuel Feller, Loïc Meillard touche la victoire du doigt !

Slalom de KitzbühelDans le sillage de Manuel Feller, Loïc Meillard touche la victoire du doigt !

