L'Autrichien Manuel Feller met fin prématurément à sa saison, a annoncé Ski Austria. Blessé au dos, il ne participera ni aux courses de Kranjska Gora ni aux finales de la Coupe du monde à Hafjell.

Saison terminée pour Manuel Feller. KEYSTONE

Outre des douleurs sciatiques persistantes dues à plusieurs hernies discales, le Tyrolien souffre également d'une hernie inguinale et d'une inflammation du pubis. Il a ainsi préféré mettre un terme à sa saison pour subir une intervention chirurgicale au dos et se rétablir en vue du prochain exercice.

Manuel Feller boucle donc l'hiver avec une victoire au compteur, et pas des moindres. Le skieur de 33 ans a remporté le slalom de Kitzbühel devant son public le 25 janvier en devançant notamment Loïc Meillard.