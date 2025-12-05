  1. Clients Privés



Descente de Beaver Creek Fin de saison pour Rok Aznoh, victime d'une terrible chute

ATS

5.12.2025 - 11:43

La saison de Rok Aznoh a pris fin jeudi à Beaver Creek. L'espoir slovène de 23 ans s'est notamment déchiré le ligament croisé antérieur droit lors de sa lourde chute dans la descente de Coupe du monde remportée par Marco Odermatt.

La saison de Rok Aznoh a pris fin jeudi.
La saison de Rok Aznoh a pris fin jeudi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.12.2025, 11:43

05.12.2025, 11:53

Comme l'ont annoncé plusieurs médias en se référant aux équipes médicales de l'hôpital de Vail, le champion du monde junior 2023 de descente n'est certes pas touché à la tête et au cou. Mais le diagnostic est tout de même lourd: une déchirure du ligament croisé antérieur et une blessure au ménisque du genou droit.

Beaver Creek. Irrésistible, Marco Odermatt décroche un succès de plus !

Beaver CreekIrrésistible, Marco Odermatt décroche un succès de plus !

Porteur du dossard 58, Rok Aznoh a perdu le contrôle dans un virage à gauche et a percuté les filets de sécurité à une vitesse estimée à 110 km/h. Son casque a même été arraché.

