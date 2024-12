Noémie Kolly doit mettre prématurément fin à sa saison en raison d'une grave blessure au genou gauche. La Fribourgeoise sera opérée la semaine prochaine, a annoncé Swiss Ski samedi.

Noémie Kolly s'est grièvement blessée au genou gauche. ATS

Membre du cadre B de l'équipe de Suisse, Noémie Kolly a chuté lors d'un entraînement de super-G mercredi dernier à Copper Mountain dans le Colorado. Une déchirure du ligament croisé antérieur ainsi qu'une déchirure du ligament latéral externe ont été diagnostiquées à son retour en Suisse.

Ce n'est malheureusement pas la première blessure sérieuse de la spécialiste de la vitesse. Il y a un peu plus de deux ans, son début de saison avait été retardé en raison d'une hernie discale. Et la vice-championne du monde junior 2019 de descente n'avait pas pu participer à la moindre course durant l'exercice 2019/20 en raison d'une blessure au ligament croisé du genou droit.

