Les Mondiaux en Engadine se sont terminés en apothéose pour la délégation suisse. Le Zougois Noe Roth s'est paré d'or en aerials dimanche après-midi, son compère zurichois Pirmin Werner décrochant quant à lui le bronze.

Noe Roth et Pirmin Werner posent avec leurs médailles mondiales. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Noe Roth (24 ans) a ainsi défendu victorieusement le titre conquis en 2023 à Bakouriani. Avec la manière qui plus est: crédité de 143,31 points pour son Double Full-Double Full-Full, il a devancé de près de 20 points son dauphin américain Quinn Dehlinger.

«C'est le meilleur saut que j'ai réussi dans ma vie», s'est exclamé au micro de la FIS Noe Roth, tout sourire au côté de son compère Pirmin Werner. «On se pousse les deux à l'entraînement», a rappelé l'homme du jour, dont la figure présentait un degré de difficulté moindre par rapport à celle proposée par Werner.

«C'est une chance unique de pouvoir participer à des championnats du monde à domicile. La pression était plus grande que d'habitude, la joie de la médaille n'en est que plus belle», a encore expliqué Noe Roth, au micro de SRF. «En règle générale, je peux livrer la marchandise sous pression, mais ce n'est jamais évident».

En bronze jeudi dans l'épreuve par équipe en compagnie de Roth et de l'étonnante Lina Kozomara, Pirmin Werner (25 ans) a quant à lui cueilli sa première médaille individuelle dans un grand rendez-vous. Il a tout tenté dans la «Super Finale», manquant de peu l'atterrissage sur son «Hurricane» (Full-Triple Full-Full).

Un bilan prometteur à un an des Jeux

Ces deux médailles permettent à la Suisse de conclure ces joutes engadinoises avec neuf médailles, dont cinq du plus précieux des métaux. L'équipe d'aerials en a rapporté trois, tout comme celle de skicross (or pour Fanny Smith et Ryan Regez ainsi que pour le duo Smith/Regez).

Mathilde Gremaud (or en ski slopestyle), Sarah Höfflin (argent en ski Big Air) et Valerio Jud/Sina Siegenthaler (bronze en snowboardcross par équipe) complètent un bilan remarquable, même s'il est moins imposant que celui de Bakouriani 2023 (10 médailles mais seulement 3 d'or), et prometteur à un an des JO de Milan.