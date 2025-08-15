  1. Clients Privés
Ski alpin FIS : Urs Lehmann prend les rênes en tant que CEO

ATS

15.8.2025 - 12:29

Urs Lehmann va devenir CEO de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS). L'Argovien de 56 ans quitte par conséquent son poste de coprésident de Swiss-Ski.

Urs Lehmann quitte Swiss-Ski après plus de quinze ans de présidence (archives).
Keystone

Keystone-SDA

15.08.2025, 12:50

«Après que la collaboration avec le président de la FIS, Johan Eliasch, s’est très positivement développée ces derniers mois, nous voulons maintenant conduire la FIS vers l’avenir avec des forces unies – aux côtés du secrétaire général Michel Vion, de l’ensemble de l’équipe de la FIS et des associations membres. Je souhaite être un bâtisseur de ponts», déclare Urs Lehmann, cité dans un communiqué de Swiss-Ski publié vendredi.

L'ancien skieur professionnel quitte un poste qu'il occupait depuis 2008. Il avait été rejoint par un coprésident, le Grison Peter Barandun, en 2024. Des décisions concernant la future organisation de la direction seront prises ces prochaines semaines, explique Swiss-Ski.

Urs Lehmann prendra lui ses nouvelles fonctions de CEO à la FIS, un poste nouvellement créé, à la fin septembre. Avec cette nomination, l'Argovien quitte également son poste de président du comité d'organisation des Mondiaux de Crans-Montana 2027, ainsi que celui de coprésident de l'Association Jeux olympiques et paralympiques Suisse 2038.

FIS : Urs Lehmann prend les rênes en tant que CEO