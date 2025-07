Foudroyé en vacances, un ancien skieur trouve la mort

Le monde des sports d'hiver est en deuil après le décès de l'ancien skicrosseur Audun Grönvold. Le Norvégien, qui avait décroché le bronze lors du titre du Bernois Mike Schmid aux JO de Vancouver en 2010, a été frappé par la foudre lors d'un séjour à la montagne et est décédé plus tard à l'hôpital. Le Norvégien avait 49 ans, a annoncé sa fédération nationale.

Audun Grönvold est décédé dans de tragiques circonstances. KEYSTONE

Keystone-SDA, Rédaction blue Sport ATS

Audun Grönvold avait débuté sa carrière en ski alpin. Il avait même décroché un podium en descente en 1999, avant de se tourner vers le ski freestyle et le skicross.

Sur Facebook, sa femme et mère de leurs trois enfants, Kristin Tandberg Haugsjå, lui a rendu un émouvant hommage : «Audun, mon grand amour et mon meilleur ami depuis vingt ans… tu nous as quittés aujourd'hui. Ce qui avait commencé par de belles vacances d'été s'est terminé samedi dernier par la foudre alors que nous étions dans notre chalet. Bien que tu aies été rapidement soigné et transporté à l’hôpital, tu as succombé à tes blessures la nuit dernière.»