  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Copper Mountain Franjo von Allmen : «Je n'ai plus rien à prouver à personne»

par Pascal Vogel

26.11.2025 - 11:51

Franjo von Allmen est la nouvelle star de l'équipe de Suisse de vitesse. Le super-G de Copper Mountain de jeudi marque le début de la saison de confirmation pour le champion du monde de descente.

Le skieur parfait de Franjo von Allmen

Le skieur parfait de Franjo von Allmen

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le descendeur bernois Franjo von Allmen «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Keystone-SDA, par Pascal Vogel

26.11.2025, 11:51

Il y a un an, lors de la descente de Beaver Creek, la première épreuve de vitesse de l'exercice, Franjo von Allmen était encore loin du compte. Frôlant l'élimination à plusieurs reprises sur la mythique «Birds of Prey», le Bernois avait finalement terminé au 28e rang, à plus de deux secondes de ses deux coéquipiers Justin Murisier (1er) et Marco Odermatt (2e).

Ski alpin. Touchés, mais pas coulés, Arnaud Boisset et Justin Murisier repartent au combat

Ski alpinTouchés, mais pas coulés, Arnaud Boisset et Justin Murisier repartent au combat

Beaucoup de choses ont changé dans la vie du skieur du Simmental depuis ce jour de décembre 2024. Il est monté sept fois sur un podium de Coupe du monde, dont trois fois sur la plus haute marche, il est devenu champion du monde de descente à Saalbach et a décroché un autre titre mondial en remportant le combiné par équipe avec Loïc Meillard.

Kitzbühel, le globe et les JO

«Les attentes sont désormais différentes», explique Franjo von Allmen, conscient que la pression extérieure a monté d'un cran après une telle saison. «Mais je dois être gentil avec moi-même et essayer de ne pas trop laisser cette pression m'atteindre. J'essaie simplement d'être à la hauteur de mes propres exigences», dit-il.

Mais quels sont donc les objectifs d'un champion du monde de descente pour une saison olympique? Lors de la journée des médias de Swiss-Ski début octobre, von Allmen a été invité à choisir entre une victoire à Kitzbühel, l'or olympique et un petit globe de cristal. Sa réponse: «si je suivais le plan, ce serait Kitzbühel, le globe, et les Jeux olympiques». Dans cet ordre.

Ski alpin. Franjo von Allmen ajoute une nouvelle ligne à son palmarès

Ski alpinFranjo von Allmen ajoute une nouvelle ligne à son palmarès

Le bolide de 24 ans sait ce dont il est capable, mais dans le ski alpin, sport à haut risque, tout ne se passe pas toujours comme prévu, comme l'ont montré les nombreuses chutes aux conséquences parfois graves de ces dernières années. C'est pourquoi il veut «tout prendre avec sérénité», même lors d'une saison marquée par un grand événement. «Les Jeux olympiques sont encore trop loin, je veux prendre la saison étape par étape», appuie-t-il.

En été comme en hiver

Le risque fait partie du jeu, aussi bien en hiver qu'en été. Le natif de Boltigen est un passionné de motocross et il n'est pas rare de le voir rouler à toute vitesse dans la boue sur ses réseaux sociaux. Franjo von Allmen est conscient des dangers, c'est pourquoi une fois l'automne arrivé, il «laisse la moto au garage», comme il l'explique en souriant.

Sécurité dans le ski alpin. «C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures

Sécurité dans le ski alpin«C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures

Ses succès de l'hiver dernier ont également comporté leur lot de revers. «La saison dernière m'a demandé beaucoup d'énergie, elle était remplie d'émotions. Cela m'a fait du bien de prendre un peu de distance pendant l'été et de mettre certaines choses de côté», raconte-t-il. Il a ainsi délibérément refusé les demandes de partenariat commercial pour vraiment profiter de son temps libre.

Le champion du monde de descente n'a toutefois pas passé son été à bronzer. En plus de rouler à moto et de passer du temps avec ses collègues, il a dû s'astreindre à l'habituelle préparation physique. Une corvée pour certains, un effort bienvenu pour lui. «Cela m'a fait du bien de pousser mon corps à la limite, de m'aérer la tête», explique-t-il.

«Je veux me faire plaisir»

Franjo von Allmen est désormais prêt pour la saison de la confirmation, même s'il tient à préciser «qu'il s'agissait déjà l'année passée de confirmer les performances de l'année précédente.» Le fait qu'il sera maintenant jugé sur les podiums et les victoires et non plus sur les tops 10 ne l'inquiète pas. «Je n'ai plus rien à prouver à personne, je veux juste me faire plaisir», assure-t-il.

Commentaire. «Downhill Skiers», bêtes de course ou courses de bêtes ?

Commentaire«Downhill Skiers», bêtes de course ou courses de bêtes ?

Jeudi (20h00, heure suisse), le super-G de Copper Mountain lancera officiellement la saison de vitesse avant la descente de Beaver Creek la semaine suivante. Le peu de neige et les températures élevées dans le Colorado compliquent la vie des organisateurs et rendent les conditions d'entraînement plus difficiles pour les skieurs.

Mais s'il y en a un que cela ne devrait pas perturber, ce serait Franjo von Allmen. «Je suis plutôt du genre à aimer le temps chaud», disait-il début octobre – même si sa déclaration se référait bien sûr à l'été.

Ski alpin. Le programme messieurs chamboulé à Beaver Creek

Ski alpinLe programme messieurs chamboulé à Beaver Creek

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison

On fait le point avec Marco Odermatt et les principaux skieurs romands avant le début de l'hiver. Entre ambitions et confirmations, les objectifs sont différents pour chacun. Mais les JO à Milan-Cortina restent le principal but.

14.10.2025

Les plus lus

Le mystère des looks immaculés de Charlène de Monaco
Une élue provoque la stupéfaction et se paie la tête de Trump
Dans sa ville natale, Vladimir Poutine met au pas la culture rebelle
«Sale con, va !» - Kylian Mbappé craque et insulte un arbitre
«Si on disait qu'on s'en priverait pour toujours, oui ce serait une erreur»