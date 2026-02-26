Les Jeux olympiques sont à peine terminés que la Coupe du monde reprend déjà pour les skieurs, avec deux étapes de vitesse prévues à partir de vendredi à Soldeu en Andorre pour les femmes et à partir de samedi à Garmisch en Allemagne pour les hommes. Brillant aux JO, Franjo von Allmen tentera de mettre la pression sur Marco Odermatt dans la course aux globes.

Pour les stars des Jeux, de Franjo von Allmen à l'Italienne Federica Brignone, c'est l'heure de rechausser les skis pour un dernier schuss dans la course aux globes, à un mois des finales de la Coupe du monde (21-25 mars) en Norvège.

Sans Vonn, qui pour régner en descente ?

La reprise de la Coupe du monde vendredi avec une première descente féminine à Soldeu, avant deux super-G samedi et dimanche, se courra sans celle qui a dominé le début d'hiver dans la spécialité: Lindsey Vonn. L'Américaine de 41 ans, victime d'une effroyable chute lors de la descente olympique à Cortina le 8 février, est actuellement en fauteuil roulant aux Etats-Unis après que sa jambe gauche a été «sauvée de l'amputation».

Sans la «Speed Queen», dont le retour au plus haut niveau après cinq ans de retraite aura été aussi bref qu'impressionnant (sept podiums en huit courses cet hiver), la course pour le globe de la descente est complètement relancée à un mois des finales à Lillehammer (Norvège).

Vonn est actuellement largement en tête du classement de la descente avec 400 points, soit 144 de plus que sa dauphine allemande Emma Aicher, mais il reste encore quatre descentes, dont une vendredi, et elles sont nombreuses à pouvoir espérer une «remontada».

Outre Aicher, les Italiennes pourraient faire partie des favorites en Andorre: Sofia Goggia, en bronze en descente à Cortina, se sait en forme, tout comme Federica Brignone, double championne olympique en super-G et en géant.

Miradoli en super-G

A 35 ans, Federica Brignone n'a rien à perdre en cette fin d'hiver: revenue fin janvier à la compétition dix mois après une fracture du tibia, elle est hors course pour le globe mais surfe sur une confiance énorme après ses deux titres olympiques.

L'Italienne sera l'une des favorites pour les deux super-G au programme samedi et dimanche mais la Française Romane Miradoli, vice-championne olympique derrière Brignone, a elle aussi un coup à jouer. A 31 ans, la skieuse de Flaine a réussi la course de sa vie à Cortina pour aller décrocher l'argent olympique, la seule médaille du ski alpin français aux JO 2026.

Sur le papier, elle peut même espérer revenir dans la course au globe du super-G: il reste quatre courses et elle accuse pour le moment 99 points de retard sur la leader Sofia Goggia. Les températures s'annoncent printanières en Andorre, avec jusqu'à 10°C et un grand soleil prévus à Soldeu.

Von Allmen pour prendre les commandes ?

Il fera encore plus chaud à Garmisch en Allemagne, avec... 15°C attendus samedi, jour de la descente masculine, avant le super-G dimanche. Fort de son triplé olympique en descente, en combiné par équipes puis en super-G, Franjo von Allmen sera le grand favori en Allemagne où il a l'occasion de se remettre dans la course pour les commandes de la vitesse.

S'il a été injouable sur la Stelvio a Bormio, le Bernois n'a pas été le plus régulier en Coupe du monde depuis le début de l'hiver (2 abandons en super-G et une 16e place en descente qui lui ont fait perdre beaucoup de points) et accuse un sacré retard (2e en descente à 115 unités et 6e en super-G à 196 points) sur son coéquipier Marco Odermatt, leader provisoire des deux classements.

Si Von Allmen partira en favori, Odermatt s'élancera lui revanchard après des Jeux olympiques terminés certes avec trois médailles (argent en géant et en combiné, bronze en super-G), mais aucune en or.

