Lara Gut-Behrami a pris la 6e place du géant de Coupe du monde à Jasna et récupère le dossard rouge de leader de la discipline. La victoire est revenue à Sara Hector devant Mikaela Shiffrin et Alice Robinson.

Il n'y a pas eu photo en Slovaquie. Dans des conditions extrêmes, Sara Hector a dégoûté la concurrence. La Suédoise a remporté les deux manches pour s'imposer avec 1''52 d'avance sur Mikaela Shiffrin. 3e, Alice Robinson pointe à 2''71.

Reléguée à près de trois secondes au terme de la première manche, Lara Gut-Behrami a limité la casse à l'occasion de son second passage. La Tessinoise termine à la 6e place à 4''49. Si ce n'est clairement pas un rang qui va la satisfaire, la skieuse de Comano peut tout de même avoir le sourire. Au classement de la discipline, la Tessinoise récupère en effet le dossard rouge de leader à Federica Brignone, éliminée en première manche et qui se paie un zéro pointé.

Superbe cinquième le matin, Camille Rast a quelque peu rétrogradé pour échouer à la 9e place. Cela reste une très belle performance pour la Vétrozaine qui obtient son premier top 10 en géant depuis la fin 2021 à Lienz.

Des bons points pour les Suissesses

Les autres Suissesses ont marqué de bons points. Notamment Mélanie Meillard, excellente 13e. Il faut remonter au mois de janvier 2018, soit juste avant sa grave blessure aux JO de Pyeongchang, pour retrouver la Valaisanne d'origine neuchâteloise aussi bien classée. Elle avait terminé 9e du géant de Plan de Corones.

Simone Wild se classe 17e et Jasmina Suter 20e. Michelle Gisin n'a elle pas pu skier sur le deuxième parcours en raison de sa 31e place à l'issue du tracé initial. A noter que les Autrichiennes n'ont pas marqué de points sur cette course. Une rareté.

Et enfin gros coup dur pour Petra Vhlova devant un public venu pour elle et acquis à sa cause. La Slovaque a dû être évacuée en luge et emmenée à l'hôpital pour des examens après une sortie en première manche. Le verdict est malheureusement sans appel avec une déchirure des ligaments croisés et du ligament interne du genou droit. La saison est donc terminée pour elle

ats