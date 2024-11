Le Cirque blanc féminin est parti en Amérique du Nord. A Killington dans le Vermont, Lara Gut-Behrami tentera la passe de trois samedi en géant, elle qui s'est imposée en 2022 et en 2023.

Absente surprise lors du début de saison à Sölden, Lara Gut-Behrami sera de retour sur les pistes américaines. La Tessinoise aux 45 succès en Coupe du monde cherchera à en ajouter un de plus sur une piste qui lui a plutôt bien convenu ces dernières années, puisqu'elle s'est imposée lors des deux derniers géants disputés sur les terres de Mikaela Shiffrin, qui sera l'immense favorite du slalom dominical.

Huit autres Suissesses seront au départ de la course de samedi. Brillante 3e du slalom de Gurgl, Camille Rast reste sur une 12e place à Sölden en géant. Avec sa forme actuelle, la Valaisanne peut espérer un top 10.

Wendy Holdener et Michelle Gisin seront également attendues, même si les deux femmes ont davantage de chances de faire des étincelles dimanche lors du slalom. On se souvient que Wendy Holdener couche sur trois podiums en slalom dans le Vermont et qu'elle avait enlevé là-bas son premier slalom en 2022.

Parmi les favorites du géant, on retrouve bien entendu Federica Brignone, vainqueure à Sölden, Alice Robinson et Mikaela Shiffrin, même si celle-ci ne s'est jamais imposée en géant sur ses terres.

