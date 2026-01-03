  1. Clients Privés
FR

Géant de Kranjska Gora Impériale, Rast en pole après la première manche en Slovénie

ATS

3.1.2026 - 10:54

Camille Rast a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Coupe du monde de Kranjska Gora samedi matin.

Camille Rast a signé le meilleur temps de la 1re manche à Kranjska Gora
Camille Rast a signé le meilleur temps de la 1re manche à Kranjska Gora
ATS

Keystone-SDA

03.01.2026, 10:54

03.01.2026, 11:02

La Valaisanne vise un premier succès dans la discipline, une semaine après sa 2e place décrochée à Semmering.

Kranjska Gora. Camille Rast peut-elle signer son premier succès de la saison ?

Kranjska GoraCamille Rast peut-elle signer son premier succès de la saison ?

Première à s'élancer sur la neige slovène, Camille Rast a fait parler sa confiance sur un tracé très tournant, même si elle ne fut pas la plus rapide sur le bas. La championne du monde 2025 de slalom devance de 0''33 sa plus proche poursuivante, Paula Moltzan, de 0''37 Lara Colturi (3e) et de 0''38 Mikaela Shiffrin (4e).

«Ça fonctionne bien en ce moment». Sans Lara Gut-Behrami, Camille Rast reprend le flambeau avec éclat

«Ça fonctionne bien en ce moment»Sans Lara Gut-Behrami, Camille Rast reprend le flambeau avec éclat

Leader de la Coupe du monde de la spécialité et victorieuse de trois des cinq premiers géants de l'hiver, l'Autrichienne Julia Scheib pointe quant à elle au 5e rang à 0''41. Sa rivale néo-zélandaise Alice Robinson a pour sa part connu l'élimination, comme à Semmering une semaine plus tôt.

Hector aussi placée

Sara Hector (6e à 0''85) est la seule autre skieuse à avoir perdu moins d'une seconde sur Camille Rast, dont les deux seuls succès en Coupe du monde ont été obtenus en slalom la saison dernière (Killington et Flachau). Deuxième meilleure Suissesse, Wendy Holdener a manqué son affaire, lâchant 2''32 pour se retrouver 18e.

Semmering. Mikaela Shiffrin s’impose d’un souffle devant Camille Rast !

SemmeringMikaela Shiffrin s’impose d’un souffle devant Camille Rast !

Vanessa Kasper a pour sa part perdu 3''24 pour occuper la 25e place après le passage de 30 concurrentes. La Grisonne devrait tout de même pouvoir être au départ de la deuxième manche dès 13h.

