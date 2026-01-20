  1. Clients Privés
Géant de Kronplatz Camille Rast pour briller malgré des projecteurs braqués ailleurs

ATS

20.1.2026 - 05:01

Le géant de Plan de Corones (Kronplatz) sera marqué par le retour à la compétition de Federica Brignone. Mais l'Italienne ne devrait pas lutter pour la victoire, contrairement à Camille Rast.

Camille Rast sera l'une des femmes à battre mardi à Plan de Corones.
Camille Rast sera l'une des femmes à battre mardi à Plan de Corones.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.01.2026, 05:01

20.01.2026, 07:30

Victorieuse pour la première fois dans la discipline le 3 janvier à Kranjska Gora, Camille Rast sera une nouvelle fois l'une des femmes à battre mardi. La Valaisanne, qui avait enchaîné en Slovénie en triomphant également en slalom le lendemain, aborde ce géant de Plan de Corones en pleine confiance.

La championne du monde 2025 de slalom a qui plus est eu le temps de se refaire une santé après sa dernière sortie dans le slalom nocturne de Flachau le 13 janvier, où elle avait été boutée hors du Top 3 (4e, à 0''02 de la «boîte») pour la première fois après cinq podiums consécutifs. Malade, elle n'était pas au sommet de sa forme en Autriche.

Ski alpin. Les Américaines illuminent Flachau, Rast échoue au pied du podium

Ski alpinLes Américaines illuminent Flachau, Rast échoue au pied du podium

Camille Rast a déjà brillé à Plan de Corones, où elle s'était révélée en 2017 en terminant 9e pour son cinquième départ en Coupe du monde. Une nouvelle performance de choix pourrait lui permettre de se rapprocher de Julia Scheib au classement de la discipline, dont elle occupe la 2e place à 119 points de l'Autrichienne.

Les projecteurs seront toutefois braqués sur Federica Brignone mardi. L'Italienne de 35 ans sera bien présente au départ de ce géant (1re manche à 10h30, 2e manche à 13h30), neuf mois après sa terrible blessure à la jambe gauche. Mais il s'agit avant tout d'un test pour elle.

Ski alpin. Federica Brignone : «Il n'y a pas eu un jour sans douleur»

Ski alpinFederica Brignone : «Il n'y a pas eu un jour sans douleur»

Archive sur le même thème

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible»

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible»

Blessée en fin de saison passée, l'Italienne espère revenir à la compétition durant cet hiver. Mais son chemin vers la guérison est encore long... Interview avec la meilleure skieuse de la saison passée.

14.10.2025

