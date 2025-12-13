Podium 100 % suisse : Meillard, Aerni et Odermatt régalent !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Géant de Val d'Isère Podium 100 % suisse : Meillard, Aerni et Odermatt régalent !

ATS

13.12.2025 - 14:05

Incroyable triplé suisse lors du géant de Val d'Isère! Loïc Meillard a signé sa 8e victoire en Coupe du monde en s'imposant devant Luca Aerni et Marco Odermatt.

Loic Meillard sur la ligne d'arrivée !
Loic Meillard sur la ligne d'arrivée !
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.12.2025, 14:05

13.12.2025, 14:19

Une démonstration de force, en équipe. Alors que l'on attendait Marco Odermatt pour signer un 50e succès en Coupe du monde et un cinquième consécutif sur cette Face de Bellevarde qu'il apprécie tant, c'est Loïc Meillard qui a surgi.

Val d'Isère. Odermatt façonne sa légende : déjà une 50e victoire ?

Val d'IsèreOdermatt façonne sa légende : déjà une 50e victoire ?

Cinquième au terme du tracé matinal, le Valaisan d'origine neuchâteloise était à la recherche d'une vraie belle performance. Il l'a réalisé dans les Alpes en étant celui des favoris qui a le mieux su gérer une deuxième manche disputée dans l'ombre pour les meilleurs.

Géant de Val d'Isère. Hors podium, «Odi», Tumler et Meillard restent à l’affût

Géant de Val d'IsèreHors podium, «Odi», Tumler et Meillard restent à l’affût

Le skieur d'Hérémence a su faire le moins d'erreurs et devancer au final de 0''18 un incroyable Luca Aerni. Le Valaisan est décidément sur sa piste de géant préférée en Haute-Tarentaise. Quatrième l'an dernier, le skieur des Barzettes avait réussi une bonne première manche avec une grosse faute. Il a été plus propre en seconde.

Odermatt dossard rouge

Aerni a bien failli réussir un incroyable coup. Il obtient son deuxième podium en Coupe du monde, huit ans après le premier, une deuxième place dans le slalom de Madonna.

Marco Odermatt se console avec une troisième place à 0''33, parce qu'il reprend seul le dossard rouge de leader du géant. En tête après la première manche, l'Autrichien Stefan Brennsteiner se classe finalement 5e.

Val d'Isère. Odermatt en état de grâce : «Je skie super bien en ce moment»

Val d'IsèreOdermatt en état de grâce : «Je skie super bien en ce moment»

Alors que le ski helvétique féminin en vitesse doit faire face à plusieurs blessées, le ski masculin se porte très bien. Il faut remonter au...15 mars pour trouver trace du dernier triplé helvétique. En géant à Hafjell, Meillard avait battu Odermatt et Tumler.

Septième après la première manche, Thomas Tumler a lui rétrogradé au classement. Très (trop) agressif, le Grison n'a pas calculé et mal lui en a pris finalement. Il échoue à la 22e place. Les autres Suisses en lice ont tous échoué au-delà de la 30e place à l'issue du parcours matinal.

Brennsteiner fällt zurück – die Schweiz feiert einen Dreifachsieg in Val d'Isère!

Brennsteiner fällt zurück – die Schweiz feiert einen Dreifachsieg in Val d'Isère!

13.12.2025

Les plus lus

«C'est comme au ski!» : l’Île-de-France inaugure son premier téléphérique urbain
Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Podium 100 % suisse : Meillard, Aerni et Odermatt régalent !
L’Allemagne envoie des soldats en Pologne pour renforcer la frontière
Trump avec six femmes : les démocrates dévoilent un cliché choc !
Les socialistes choisissent Roger Nordmann comme candidat à la succession de Ruiz