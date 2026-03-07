  1. Clients Privés
Géant de Kranjska Gora Loïc Meillard à la bagarre, Marco Odermatt fait la moue

ATS

7.3.2026 - 10:25

Loïc Meillard jouera la victoire en deuxième manche du géant de Kranjska Gora. Le skieur d'Hérémence a réussi le 3e temps sur le premier parcours, à 0''35 du leader Lucas Pinheiro Braathen. Cinquième, Marco Odermatt pointe à près d'une seconde.

Loïc Meillard jouera la victoire en deuxième manche du géant de Kranjska Gora.
Loïc Meillard jouera la victoire en deuxième manche du géant de Kranjska Gora.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.03.2026, 10:25

07.03.2026, 10:58

Porteur du dossard 1, Marco Odermatt faisait la moue au moment de franchir la ligne d'arrivée. Le Nidwaldien, qui reste sur sept podiums d'affilée à Kranjska Gora, ne s'y est pas trompé: l'Autrichien Stefan Brennsteiner, qui s'est élancé juste après, a amélioré de 0''78 son chrono.

Kranjska Gora. Marco Odermatt peut s'assurer le globe du géant

Kranjska GoraMarco Odermatt peut s'assurer le globe du géant

Et Lucas Pinheiro Braathen a fait encore mieux. Le champion olympique 2026 de la discipline a battu Stefan Brennsteiner de 0''14 pour prendre les commandes, lui qui n'a pas encore remporté de géant sur le front de la Coupe du monde depuis qu'il représente le Brésil à l'automne 2025.

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Vice-champion olympique de géant à Bormio, Loïc Meillard a fait jeu égal avec Pinheiro Braathen pendant les trois quarts du parcours samedi matin. Il a concédé 0''32 sur les 15 dernières secondes de course, mais peut toujours espérer décrocher son troisième succès de l'hiver dans la discipline.

Les deux autres Suisses présents parmi les 15 premiers partants n'ont pas signé d'exploit. Luca Aerni est 11e, à 1''48 du leader, alors que Thomas Tumler est 16e (à 1''96). Le Grison Fadri Janutin (30e à 2''99) disputera également la deuxième manche (dès 12h30), mais pas Sandro Zurbrügg (36e) et Lenz Hächler (53e).

