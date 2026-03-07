Loïc Meillard jouera la victoire en deuxième manche du géant de Kranjska Gora. Le skieur d'Hérémence a réussi le 3e temps sur le premier parcours, à 0''35 du leader Lucas Pinheiro Braathen. Cinquième, Marco Odermatt pointe à près d'une seconde.

Keystone-SDA ATS

Porteur du dossard 1, Marco Odermatt faisait la moue au moment de franchir la ligne d'arrivée. Le Nidwaldien, qui reste sur sept podiums d'affilée à Kranjska Gora, ne s'y est pas trompé: l'Autrichien Stefan Brennsteiner, qui s'est élancé juste après, a amélioré de 0''78 son chrono.

Et Lucas Pinheiro Braathen a fait encore mieux. Le champion olympique 2026 de la discipline a battu Stefan Brennsteiner de 0''14 pour prendre les commandes, lui qui n'a pas encore remporté de géant sur le front de la Coupe du monde depuis qu'il représente le Brésil à l'automne 2025.

Vice-champion olympique de géant à Bormio, Loïc Meillard a fait jeu égal avec Pinheiro Braathen pendant les trois quarts du parcours samedi matin. Il a concédé 0''32 sur les 15 dernières secondes de course, mais peut toujours espérer décrocher son troisième succès de l'hiver dans la discipline.

Les deux autres Suisses présents parmi les 15 premiers partants n'ont pas signé d'exploit. Luca Aerni est 11e, à 1''48 du leader, alors que Thomas Tumler est 16e (à 1''96). Le Grison Fadri Janutin (30e à 2''99) disputera également la deuxième manche (dès 12h30), mais pas Sandro Zurbrügg (36e) et Lenz Hächler (53e).