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Géant d’Åre Camille Rast mène le bal après la première manche en Suède

ATS

14.3.2026 - 11:02

Camille Rast a réussi le meilleur temps de la première manche du géant d'Are samedi matin. La Valaisanne devance de 0''11 l'Autrichienne Julia Scheib. La deuxième manche est prévue à 13h.

Camille Rast a réussi le meilleur temps de la première manche du géant d'Are samedi matin.
Camille Rast a réussi le meilleur temps de la première manche du géant d'Are samedi matin.
IMAGO/TT

Keystone-SDA

14.03.2026, 11:02

14.03.2026, 11:36

La skieuse de Vétroz a donc signé un retour tonitruant, 24 jours après avoir cueilli à Cortina la médaille d'argent du slalom olympique, malgré un petit travers après le premier intermédiaire. Elle vise un deuxième succès en Coupe du monde de géant après celui fêté à Kranjska Gora en janvier dernier.

La lutte s'annonce belle en deuxième manche. Leader du classement de la discipline avec une marge de 89 unités sur sa dauphine Camille Rast, Julia Scheib peut s'assurer le petit globe en cas de succès dans cet avant-dernier géant de la saison. Respectivement 3e et 4e, Paula Moltzan et Alice Robinson pointent à 0''56 et 0''60.

Shiffrin perd gros

Aucune autre skieuse n'a perdu moins d'une seconde. Mais le meilleur chrono aurait pu (dû) être l'oeuvre de Mikaela Shiffrin. L'Américaine, qui comptait une demi-seconde d'avance sur Camille Rast au dernier intermédiaire, a commis une grosse faute sur le dernier mouvement de terrain. Elle a concédé au final 2''29.

Mikaela Shiffrin (12e) a toutefois fait mieux que les autres Suissesses en lice. Vanessa Kasper a perdu 2''79 pour se retrouver 18e, la Fribourgeoise Sue Piller lâchant pour sa part 3''40 (22e). Wendy Holdener (24e), Stefanie Grob (26e) et Dania Allenbach (29e) seront également présentes en deuxième manche.

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