Géant de Schladming Après plus d’un an d’absence, Gino Caviezel va faire son retour

ATS

26.1.2026 - 13:35

Gino Caviezel effectuera son retour à la compétition mardi lors du géant nocturne en Coupe du monde à Schladming après plus d'une année d'absence, a annoncé Swiss-Ski.

Gino Caviezel effectuera son retour à la compétition mardi.
Gino Caviezel effectuera son retour à la compétition mardi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.01.2026, 13:35

26.01.2026, 13:37

Le Grison de 33 ans avait lourdement chuté lors du Super-G de Bormio fin 2024, et avait dû être opéré du genou droit. Dans la station autrichienne, il a réalisé son meilleur résultat en s'adjugeant la deuxième place du géant en 2023.

Durant sa carrière, Caviezel s'est classé à 24 reprises dans le top 10 en géant, et a fait onze fois de même en super-G.

Ski alpin. Gino Caviezel opéré suite à «une blessure complexe et grave»

Ski alpinGino Caviezel opéré suite à «une blessure complexe et grave»

