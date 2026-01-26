Gino Caviezel effectuera son retour à la compétition mardi lors du géant nocturne en Coupe du monde à Schladming après plus d'une année d'absence, a annoncé Swiss-Ski.

Gino Caviezel effectuera son retour à la compétition mardi. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Grison de 33 ans avait lourdement chuté lors du Super-G de Bormio fin 2024, et avait dû être opéré du genou droit. Dans la station autrichienne, il a réalisé son meilleur résultat en s'adjugeant la deuxième place du géant en 2023.

Durant sa carrière, Caviezel s'est classé à 24 reprises dans le top 10 en géant, et a fait onze fois de même en super-G.