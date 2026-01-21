  1. Clients Privés
Spindleruv Mlyn Sofia Goggia et Federica Brignone font l'impasse sur le géant

21.1.2026 - 13:55

L'Italienne Sofia Goggia, en souffrance ces dernières semaines, et sa compatriote Federica Brignone, qui a fait mardi son retour à la compétition après une grave blessure, ne prendront pas part samedi au géant de Spindleruv Mlyn. La Fédération italienne l'annoncé mercredi.

Comme attendu, Federica Brignone ne sera pas présente à Spindleruv Mlyn.
A un peu plus de deux semaines des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février), Goggia traverse une mauvaise passe.

Le week-end dernier à Tarvisio, la championne olympique 2018 et vice-championne olympique 2022 de descente n'a jamais été dans le coup et a dû se contenter de la 11e place en descente et de la 6e en Super-G, loin notamment de l'Américaine Lindsey Vonn qui, à 41 ans, domine les épreuves de vitesse.

Elle a de plus été éliminée mardi du géant de Plan de Corones après une dizaine de secondes de course.

L'absence de Brignone en Tchéquie n'est pas une surprise. La no 1 mondiale de l'hiver dernier, victime d'une double fracture tibia-péroné début avril, a repris la compétition à Plan de Corones où elle s'est classée 6e. Elle avait annoncé dès la fin du géant qu'elle voulait s'entraîner en descente, dans l'espoir de participer également aux épreuves de vitesse des JO 2026.

