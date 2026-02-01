Franjo von Allmen a confirmé son excellente forme du moment à Crans-Montana, où il a signé une deuxième victoire de rang sur la Nationale. À six jours de la descente olympique, le Bernois s'est réjoui d'une situation «optimale».

Le Bernois satisfait d’une situation « optimale » à Crans-Montana. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après sa victoire à Val Gardena fin décembre, le Bernois a remis le couvert en Valais, sur un tracé qu'il affectionne. «C'est une piste qui me plaît effectivement bien. J'aime devoir m'y faufiler pour prendre et conserver la vitesse», a déclaré von Allmen quelques minutes avant de monter sur le podium.

Difficile en revanche pour lui d'expliquer comment il est parvenu à créer une telle différence sur le parcours de la Nationale, lui qui a repoussé son dauphin Dominik Paris à 65 centièmes. «J'avais de bonnes sensations. Et dans ces situations, soit ma vitesse est très lente, soit très rapide. C'était la deuxième option, et j'en suis content», s'est-il réjoui.

Ce résultat arrive au meilleur moment, juste avant les Jeux olympiques. «C'est une préparation optimale. La confiance en soi augmente naturellement avec un succès, et ça me réjouit en vue des courses qui arrivent», a ajouté le skieur de 23 ans avec un large sourire.

Les Mondiaux 2027 «dans un coin de ma tête»

Pas question cependant de trop se projeter en vue des prochains Championnats du monde qui auront lieu dans une année sur cette même piste. «Je suis déjà heureux lorsque je sais ce que je fais la semaine suivante. Mais même si le focus est sur la prochaine course, les Mondiaux trottent dans un coin de ma tête», a confié le Bernois avec malice.

Invité à dresser le bilan de sa saison jusqu'à présent, Franjo von Allmen ne s'est pas montré entièrement satisfait. «J'ai fait quelques chutes, mais dans l'ensemble les aspects positifs l'emportent largement. Grâce à des jours comme celui-ci, je draine une énergie formidable avec moi», a encore insisté le dauphin d'Odermatt au classement de la Coupe du monde de descente.

«Sans erreur, il est vraiment imbattable»

Alexis Monney a également complimenté son coéquipier en équipe de Suisse: «Je pense que les skis aident, on voit qu'ils ont vraiment bien fonctionné. Après il n'y a pas que le matériel, il a été très bon. On sait que sur les pistes comme ça où il faut garder la vitesse, c'est l'un des meilleurs du monde».

Le Nidwaldien Marco Odermatt, leader au général, lui a également tiré son chapeau: «On sait que lorsque Franjo ne commet pas d'erreurs sur cette piste, il est vraiment imbattable. Il est ici un peu comme à Kvitfjell (réd: où von Allmen l'a emporté en 2025 lors de la 2e descente)».

Il a également confirmé que ses qualités techniques ne lui donnaient pas un avantage particulier sur la Nationale. «C'est un tracé où tu n'as pas le droit à l'erreur de haut en bas, où tu dois garder le rythme de la première à la dernière porte. À titre personnel, il y a peu de passages techniques où j'aurais pu faire la différence», a expliqué le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde.

La victoire de Franjo von Allmen