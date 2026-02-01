  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Franjo von Allmen comblé «Grâce à des jours comme celui-ci, je draine une énergie formidable avec moi»

ATS

1.2.2026 - 16:23

Franjo von Allmen a confirmé son excellente forme du moment à Crans-Montana, où il a signé une deuxième victoire de rang sur la Nationale. À six jours de la descente olympique, le Bernois s'est réjoui d'une situation «optimale».

Le Bernois satisfait d’une situation « optimale » à Crans-Montana.
Le Bernois satisfait d’une situation « optimale » à Crans-Montana.
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.02.2026, 16:23

01.02.2026, 17:42

Après sa victoire à Val Gardena fin décembre, le Bernois a remis le couvert en Valais, sur un tracé qu'il affectionne. «C'est une piste qui me plaît effectivement bien. J'aime devoir m'y faufiler pour prendre et conserver la vitesse», a déclaré von Allmen quelques minutes avant de monter sur le podium.

Difficile en revanche pour lui d'expliquer comment il est parvenu à créer une telle différence sur le parcours de la Nationale, lui qui a repoussé son dauphin Dominik Paris à 65 centièmes. «J'avais de bonnes sensations. Et dans ces situations, soit ma vitesse est très lente, soit très rapide. C'était la deuxième option, et j'en suis content», s'est-il réjoui.

Descente de Crans-Montana. Tout bonnement incroyable : Von Allmen récidive son exploit de l’an dernier !

Descente de Crans-MontanaTout bonnement incroyable : Von Allmen récidive son exploit de l’an dernier !

Ce résultat arrive au meilleur moment, juste avant les Jeux olympiques. «C'est une préparation optimale. La confiance en soi augmente naturellement avec un succès, et ça me réjouit en vue des courses qui arrivent», a ajouté le skieur de 23 ans avec un large sourire.

Les Mondiaux 2027 «dans un coin de ma tête»

Pas question cependant de trop se projeter en vue des prochains Championnats du monde qui auront lieu dans une année sur cette même piste. «Je suis déjà heureux lorsque je sais ce que je fais la semaine suivante. Mais même si le focus est sur la prochaine course, les Mondiaux trottent dans un coin de ma tête», a confié le Bernois avec malice.

Invité à dresser le bilan de sa saison jusqu'à présent, Franjo von Allmen ne s'est pas montré entièrement satisfait. «J'ai fait quelques chutes, mais dans l'ensemble les aspects positifs l'emportent largement. Grâce à des jours comme celui-ci, je draine une énergie formidable avec moi», a encore insisté le dauphin d'Odermatt au classement de la Coupe du monde de descente.

Descente de Crans-Montana. Marco Odermatt : «Le mois de janvier a été brutal pour moi»

Descente de Crans-MontanaMarco Odermatt : «Le mois de janvier a été brutal pour moi»

«Sans erreur, il est vraiment imbattable»

Alexis Monney a également complimenté son coéquipier en équipe de Suisse: «Je pense que les skis aident, on voit qu'ils ont vraiment bien fonctionné. Après il n'y a pas que le matériel, il a été très bon. On sait que sur les pistes comme ça où il faut garder la vitesse, c'est l'un des meilleurs du monde».

Le Nidwaldien Marco Odermatt, leader au général, lui a également tiré son chapeau: «On sait que lorsque Franjo ne commet pas d'erreurs sur cette piste, il est vraiment imbattable. Il est ici un peu comme à Kvitfjell (réd: où von Allmen l'a emporté en 2025 lors de la 2e descente)».

Il a également confirmé que ses qualités techniques ne lui donnaient pas un avantage particulier sur la Nationale. «C'est un tracé où tu n'as pas le droit à l'erreur de haut en bas, où tu dois garder le rythme de la première à la dernière porte. À titre personnel, il y a peu de passages techniques où j'aurais pu faire la différence», a expliqué le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde.

La victoire de Franjo von Allmen

Von Allmen mit Bestzeit im Ziel

Von Allmen mit Bestzeit im Ziel

01.02.2026

Les plus lus

L’affaire Epstein, un nouveau coup dur pour la princesse de Norvège
Caution trop faible? Les revenus réels du patron du Constellation interrogent la justice
Crans-Montana : un blessé est décédé à l’hôpital de Zurich
Marco Odermatt : «Le mois de janvier a été brutal pour moi»
Un penalty de Mbappé évite la débâcle au Bernabéu
Une deuxième femme dit avoir eu des relations sexuelles avec l'ex-prince Andrew