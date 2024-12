Il y a un an, Gregor Deschwanden avait perdu pied lors de la Tournée des Quatre Tremplins après un bon début de saison. Son entraîneur Martin Künzle est convaincu que le Lucernois se battra cette fois-ci avec les meilleurs dans le premier grand rendez-vous de l'hiver.

«Cette année, Gregor est bien plus constant», souligne Künzle, qui est sous contrat avec Swiss-Ski depuis des décennies et qui connaît donc Deschwanden (33 ans) depuis ses premiers sauts. «Il y a un an, il y avait des hauts et des bas, cette fois-ci, il est toujours devant».

Les résultats du début de cet exercice 2024/25 confirment sans équivoque cette affirmation. En dix concours, Gregor Deschwanden a toujours fait partie des 11 premiers. Le Lucernois a accroché trois places sur le podium et pointe au 5e rang du classement général de la Coupe du monde.

Cette constance, estime Martin Künzle, évitera à Gregor Deschwanden de s'effondrer lors de la Tournée. Il y a un an, les entraînements avaient souvent mal commencé et il avait tout juste réussi à trouver ses marques pour la compétition. «Cette saison, Gregor est devant dès le premier saut», rappelle Künzle.

Pas de pause de Noël

Le calendrier des compétitions, avec une «pause» de Noël de trois jours seulement, joue également en faveur de Gregor Deschwanden. «Le rythme normal des compétitions se poursuit jusqu'à la Tournée incluse. Il est ainsi plus facile de garder le bon rythme», estime Künzle.

Lors d'interruptions plus longues, comme l'année dernière, des blocs d'entraînement sont insérés, ce qui brise la routine. Une transition en douceur complique la tâche de ceux qui sont encore à la recherche de leur forme pour la Tournée. Et ceux qui sont dans le coup n'ont même pas le temps de se poser des questions.

Künzle estime que Deschwanden a fait ses preuves. «Physiquement, Gregor a toujours été au top, le poids ne lui posait pas de problème. En revanche, sur le plan de la technique et de la coordination, il avait besoin d'un processus de maturation», précise Künzle, qui mentionne également l'influence de l'entraîneur en chef Rune Velta, en poste depuis l'été 2023.

Durant sa carrière de sauteur, Velta était considéré comme un spécialiste de vol à ski. D'après Künzle et Deschwanden, le Norvégien a vraiment su mettre l'accent sur la phase de vol. Grâce à des séances en soufflerie, Gregor Deschwanden atteint désormais une vitesse légèrement plus élevée dans cette phase. Et ce plus le porte justement quelques mètres plus bas.

«Je suis un outsider»

Longue pause de Noël ou courte pause, en forme ou pas: un coup d'œil sur les statistiques montre que les cartes sont souvent redistribuées lors de la Tournée des Quatre Tremplins. La liste des favoris qui se ratent ou des héros que personne n'avait attendus est longue. Künzle le sait bien, lui qui a entraîné Simon Ammann lors de sa deuxième période faste, qui l'a mené à son second doublé olympique mais sans parvenir à remporter la Tournée.

Cela faisait une décennie que l'équipe de Suisse n'avait pas abordé le rendez-vous austro-allemand avec une telle carte maîtresse. Martin Künzle est convaincu que Deschwanden est au sommet de son art: «Nous les entraîneurs, savons depuis longtemps que Gregor est un très bon sauteur à ski. Mais Gregor lui-même avait parfois du mal à y croire. Maintenant, depuis le début de la saison, il voit que c'est son tour, et ça lui fait du bien.»

Ou comme le dit Gregor Deschwanden, «l'année dernière, j'étais un peu tête en l'air. Cette année, ça marche et je ne veux pas trop me demander pourquoi ça marche». Bien sûr, tout le monde rêve d'une victoire sur la Tournée, concède-t-il. Mais il refuse de se désigner comme un favori: «En tant que no 5, je suis un outsider.»