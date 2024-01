Lara Gut-Behrami a renoué avec le podium samedi en Coupe du monde. La Tessinoise a pris la 2e place du géant de Kranjska Gora, dominé par la Canadienne Valérie Grenier.

Privée de top 3 dans ses quatre dernières courses, Lara Gut-Behrami saura se satisfaire de cette 2e place, elle qui a souffert du genou gauche après le super-G de Val d'Isère dans lequel elle avait été éliminée à la mi-décembre. Elle n'a rien pu faire en deuxième manche face à une impressionnante Valérie Grenier.

Lara Gut-Behrami a concédé au final 0''37 sur la Québécoise, qui a réussi le meilleur temps sur le second parcours pour gagner trois places et signer son deuxième succès à ce niveau après sa victoire à... Kranjska Gora l'an dernier en géant. Mais elle a bien tenu le choc sur le second tracé (5e chrono).

Vlhova et Gisin reculent

Leader après la manche initiale, Petra Vlhova a ainsi reculé au 4e rang. Deuxième le matin, Federica Brignone doit quant à elle se contenter de la 3e place, à 0''51 de la gagnante. L'Italienne garde la tête du classement de la discipline, mais sa marge sur Lara Gut-Behrami n'est plus que de 15 unités.

Une seule autre Suissesse avait pu décrocher son ticket pour la deuxième manche. Michelle Gisin, 14e à l'issue du premier parcours, a reculé au 20e rang. Côté romand, Camille Rast (34e, à plus d'une demi-seconde du top 30) et Mélanie Meillard (49e) ont manqué le coche dans la première manche de ce sixième géant de l'hiver.