Il y a six ans, Valerio Grond, un inconnu de 17 ans, avait surpris tout le monde en remportant la médaille de bronze du sprint aux Mondiaux juniors 2018 dans la vallée de Conches. Samedi, pour son retour dans le Haut-Valais, il veut monter pour la première fois sur le podium en individuel en Coupe du monde.

Valerio Grond entend à nouveau briller dans la vallée de Conches. KEYSTONE

Il ne lui manque plus grand-chose pour franchir cette étape, comme le montre un coup d'œil sur les statistiques. En l'espace d'un an, Valerio Grond a terminé à trois reprises un sprint à la cinquième place, la dernière fois le week-end dernier à Oberhof et fin décembre lors du coup d'envoi du Tour de Ski à Dobbiaco.

«Parfois, je me demande aussi ce qui manque», réfléchit Grond. «Il faut simplement de la patience. Nous parlons ici d'un niveau de Coupe du monde, cela ne peut donc probablement pas être trop facile», poursuit-il.

Le parcours d'Ulrichen, avec deux montées difficiles, n'est pas forcément taillé sur mesure pour le Davosien. Même s'il connaît par coeur un tracé où les Helvètes s'entraînent régulièrement. «Une place sur le podium, c'est l'objectif cette saison. Je suis confiant de pouvoir encore y parvenir», souligne-t-il.

Un dos en compote

Après des débuts marquants en Coupe du monde avec une 6e place à Davos en décembre 2020, ce spécialiste du sprint a tardé à éclore. Pour lui, ce n'était pourtant qu'une question de temps avant qu'il ne monte sur le podium. Mais des problèmes de dos persistants l'avaient empêché de suivre le volume d'entraînement adéquat.

Depuis plus d'un an, ces problèmes ne sont toutefois plus guère présents. «Je dois continuer à faire attention à ne pas trop solliciter mon dos lors des entraînements de musculation, mais ce ne sont que des mesures de précaution», assure-t-il.

Valerio Grond fait désormais partie de l'élite du sprint. Adepte du skating au départ, il parvient également à s'exprimer en style classique. «J'éprouve même plus de plaisir maintenant à participer aux compétitions de style classique qu'à celles de style libre», avait-il d'ailleurs déclaré en début de saison. Mais c'est bien en skating qu'il devra sortir le grand jeu samedi.

ATS, par Hans Leuenberger, Ulrichen