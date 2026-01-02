  1. Clients Privés
Ski alpin Grosse blessure au genou pour Katharina Liensberger

ATS

2.1.2026 - 15:09

Katharina Liensberger doit faire un trait sur son rêve de participer aux JO de Milan/Cortina. L'Autrichienne de 28 ans s'est gravement blessée au genou droit lors d'une chute vendredi.

Les JO s’envolent pour Katharina Liensberger.
Les JO s’envolent pour Katharina Liensberger.
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.01.2026, 15:09

02.01.2026, 15:27

Alors qu'elle s'entraînait en géant en vue des courses du week-end à Kranjska Gora, Liensberger a chuté et subi une fracture du plateau tibial, une déchirure du ménisque et du ligament interne.

L'opération a lieu ce vendredi pour la championne du monde de slalom 2021 qui a obtenu son meilleur résultat cette saison en slalom dimanche à Semmering en prenant la 4e place.

Archive sur le ski alpin

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, la reine du ski alpin. Plus de 100 victoires, 5 gros globes, 3 titres olympiques et une domination sans partage sur toutes les pistes du monde.

13.11.2025

