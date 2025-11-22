  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpin Gurgl, test crucial pour les slalomeurs suisses après Levi

ATS

22.11.2025 - 04:01

Une semaine après l'échec collectif de Levi, les slalomeurs suisses de Coupe du monde doivent se révolter samedi à Gurgl. Seulement 14e en Finlande, le champion du monde Loïc Meillard veut rebondir.

Loïc Meillard doit faire mieux que sa 14e place obtenue à Levi.
Loïc Meillard doit faire mieux que sa 14e place obtenue à Levi.
Keystone

Keystone-SDA

22.11.2025, 04:01

22.11.2025, 07:23

Aucun Suisse n'a terminé dans le top 10 lors du premier slalom de la saion à Levi, une première depuis la finale de la Coupe du monde 2021/22 à Courchevel/Méribel. Meilleur Helvète avec son 14e rang, Loïc Meillard comptait près d'une minute et demie de retard sur le vainqueur Lucas Pinheiro Braathen.

Mais le champion du monde de Saalbach n'est pas le seul à devoir faire mieux en Autriche. Tanguy Nef (21e à Levi), Daniel Yule (22e) et les éliminés Ramon Zenhäusern, Luca Aerni et Marc Rochat ont aussi une revanche à prendre dans le Tyrol.

La première manche est prévue à 10h30 et le second tracé à 13h30.

Le skieur parfait de Tanguy Nef

Le skieur parfait de Tanguy Nef

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le slalomeur genevois Tanguy Nef «construit» son skieur parfait.

12.11.2025

Les plus lus

Lausanne: petite victoire pour le policier qui avait créé un groupe WhatsApp raciste
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Assaut d'amabilités entre Trump et Mamdani
Tronçonné par des vandales, le Sycamore Gap tree prend sa revanche!
L'Assemblée rejette à la quasi-unanimité le budget
L'Italie pleure une immense chanteuse à la voix de velours