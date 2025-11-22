Une semaine après l'échec collectif de Levi, les slalomeurs suisses de Coupe du monde doivent se révolter samedi à Gurgl. Seulement 14e en Finlande, le champion du monde Loïc Meillard veut rebondir.

Loïc Meillard doit faire mieux que sa 14e place obtenue à Levi. Keystone

Aucun Suisse n'a terminé dans le top 10 lors du premier slalom de la saion à Levi, une première depuis la finale de la Coupe du monde 2021/22 à Courchevel/Méribel. Meilleur Helvète avec son 14e rang, Loïc Meillard comptait près d'une minute et demie de retard sur le vainqueur Lucas Pinheiro Braathen.

Mais le champion du monde de Saalbach n'est pas le seul à devoir faire mieux en Autriche. Tanguy Nef (21e à Levi), Daniel Yule (22e) et les éliminés Ramon Zenhäusern, Luca Aerni et Marc Rochat ont aussi une revanche à prendre dans le Tyrol.

La première manche est prévue à 10h30 et le second tracé à 13h30.