Tour de Ski Gus Schumacher gagne la 3e étape à Dobbiaco

ATS

31.12.2025 - 14:19

L'Américain Gus Schmuacher a remporté la 3e étape du Tour de Ski, un 5 km en skating disputé en mass-start mercredi à Dobbiaco. Auteur du 12e temps, Johannes Hösflot Klaebo reste en tête du général.

L'Américain Gus Schumacher a remporté la 3e étape du Tour de Ski.
L'Américain Gus Schumacher a remporté la 3e étape du Tour de Ski.
ats

Keystone-SDA

31.12.2025, 14:19

31.12.2025, 16:13

Un nouveau format de course était testé pour cette épreuve. Les coureurs et coureuses se sont élancés au cours de quatre séries successives, dans lesquelles la place n'avait aucune importance. Gus Schumacher a gagné au sprint la série la plus rapide, la deuxième, Klaebo terminant quant à lui en tête de la troisième série en se montrant 8''6 plus lent que l'Américain. Meilleur Suisse, Janik Riebli a réalisé le 25e chrono à 10''4 du vainqueur.

Les Suissesses n'ont pas non plus pu prendre place dans le top 20 mercredi à Dobbiaco. Nadja Kaelin a bien remporté la première série, mais celle-ci fut la plus lente, et son chrono ne lui a valu qu'un 22e rang final. Elle a concédé 24''5 à la gagnante du jour, l'Américaine Jessie Diggins, qui a ainsi conforté sa 1re place au général de ce Tour de Ski.

