Deuxième à l'issue de la première manche, Lara Gut-Behrami doit se contenter d'une 9e place dans le géant de Coupe du monde de Semmering. La victoire est revenue à l'Italienne Federica Brignone.

Lara Gut-Behrami (SUI) était pourtant idéalement placée KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

En quête d'un premier succès cet hiver - et d'un premier podium en géant, Lara Gut-Behrami a tout perdu en accrochant une porte dans le mur. Elle semblait alors encore en mesure d'améliorer le temps de la Suédoise Sara Hector, finalement 2e à 0''57 de la gagnante. La Tessinoise a concédé au final 1''83 sur Brignone.

Cet échec est rageant pour «LGB», qui voulait boucler la boucle à Semmering où elle avait cueilli il y a désormais 16 ans le premier de ses 25 podiums en géant et où elle s'alignait pour la dernière fois. Elle a également manqué l'occasion de prendre les commandes du classement général.

Federica Brignone (34 ans), qui avait conclu le premier tracé avec une marge de 0''15 sur Gut-Behrami, n'a en revanche pas failli. L'Italienne a réussi le 2e chrono en deuxième manche pour aller chercher son 29e succès en Coupe du monde. Elle prend en outre la tête du classement général, avec 18 points d'avance sur Camille Rast et 50 sur Lara Gut-Behrami.

Rast seulement 17e

Leader du général avant cette course et 3e du géant de Killington, Camille Rast n'a pas trouvé la solution sur la neige autrichienne. La Valaisanne, 15e à l'issue de la première manche, a reculé au 17e rang. Elle tentera de se relancer dimanche en slalom, où elle reste sur une victoire à Killington et où elle arborera le dossard rouge de leader de la discipline.

Les deux autres Suissesses présentes dans le top 30 samedi ont également manqué leur affaire sur le second parcours. Wendy Holdener a perdu trois places pour terminer 21e, Simone Wild conservant pour sa part le 24e rang obtenu sur le tracé initial. A noter par ailleurs l'absence à Semmering de Michelle Gisin, qui a décidé de s'accorder un break.