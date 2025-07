«J'ai bêtement trop souvent parlé de ma retraite»

Lara Gut-Behrami devient une femme d'affaires, mais sa carrière de skieuse reste encore au centre de ses préoccupations. «J'essaie de profiter davantage de mon sport», souligne la Tessinoise, qui se projette sur l'hiver 2025/26 et sur la suite de sa vie.

Lara Gut-Behrami, une dernière saison en ski alpin avant de tourner la page. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Marcel Hauck ATS

Un élégant tailleur-pantalon, des talons hauts, les apparences ne trompent pas: Lara Gut-Behrami est présente ce jeudi à Zurich en tant qu'entrepreneuse. Au siège de Ka-Ex, un producteur de compléments alimentaires, elle évoque son entrée en tant qu'investisseure et nouvelle membre du comité consultatif. Mais son pendentif en forme de flocon rappelle qu'elle reste une skieuse.

Le fait d'avoir annoncé son retrait du sport de haut niveau pour le printemps 2026 ne change rien pour elle: «Lors de l'entraînement estival, je ne me sens pas du tout différente», assure la Tessinoise de 34 ans dans un entretien à Keystone-ATS. Elle regrette un peu que l'on fasse tant de bruit autour de sa retraite à venir: «J'en ai malheureusement, ou en quelque sorte bêtement, trop souvent parlé.»

«Apprendre ce que je peux amener»

La décision de s'engager en tant qu'entrepreneuse n'a aucun rapport direct avec le moment de sa retraite. «C'est pour moi une possibilité d'apprendre ce que je peux amener de ma carrière de sportive et comment je peux développer cela à un nouveau niveau. Au cours d'une telle carrière, on se rend toujours mieux compte de ce que le sport nous enseigne», souligne-t-elle.

De plus, elle utilise elle-même les produits de cette entreprise depuis des années et n'est pas seulement une figure publicitaire pour celle-ci. Mais dans un premier temps, le sport reste toutefois clairement au centre de ses préoccupations, ses ambitions sont toujours les mêmes, assure-t-elle: «Je me réjouis de vivre une nouvelle saison, et j'essaie de profiter davantage de mon sport.»

Double championne du monde, championne olympique 2022 de super-G et double lauréate du général de la Coupe du monde, Lara Gut-Behrami n'a plus rien à prouver. Qu'espère-t-elle de sa dernière saison? «Je dois arriver en bonne santé de la première à la dernière course, et franchir la ligne d'arrivée le plus rapidement possible à chaque fois», répond-elle en riant. «C'était le plan depuis le début et ça le restera jusqu'à la fin.»

«Là où se trouve ma famille»

Mais il est important pour Lara Gut-Behrami d'avoir un plan pour l'après-carrière sportive. Dans un premier temps, son avenir s'écrira à Londres, où son mari Valon Behrami est désormais l'assistant du directeur sportif du FC Watford. Pour cette Tessinoise ouverte sur le monde, ce n'est pas une grosse affaire: «C'est un truc qui paraît énorme, mais nous avons déjà déménagé six ou sept fois depuis que nous sommes ensemble», raconte-t-elle.

«La maison, c'est là où se trouve ma famille, ce n'est pas un endroit précis», souligne-t-elle. «Depuis que j'ai 16 ans, je voyage dans le monde entier. Nous sommes chaque week-end dans un endroit différent. J'ai aussi pu aller en Nouvelle-Zélande, en Argentine, au Canada grâce au ski. Je n'ai encore jamais vécu en Angleterre, mais l'endroit où nous serons dans deux ans reste ouvert.»

Admiration pour Bencic

Lara Gut-Behrami se rend à Londres dès ce week-end. Vendredi, elle assistera aux demi-finales masculines à Wimbledon. «Samedi, nous déménagerons», dit en souriant la Tessinoise, qui a suivi le formidable parcours de la St-Galloise Belinda Bencic sur le gazon londonien. Elle est admirative: «Je trouve cela fascinant et magnifique de sa part», s'enthousiasme-t-elle.

«Je n'aurais pas pu faire cela, revenir dans le sport de haut niveau en tant que mère. Cela montre sa force en tant que sportive et en tant que femme», explique «LGB», qui espère bien devenir maman après avoir mis fin à sa carrière sportive. Et à qui la neige ne manquera pas à Londres: «J'en ai déjà eu suffisamment», sourit-elle.