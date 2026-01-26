  1. Clients Privés
Super-G de Verbier Les skieurs suisses s’offrent un triplé en Coupe d’Europe

ATS

26.1.2026 - 16:02

Après deux deuxièmes places obtenues à Pass Thurn en Autriche, Lenz Hächler a cueilli lundi son premier succès de la saison en Coupe d'Europe. La Suisse a même fêté un triplé dans le super-G de Verbier, Gaël Zulauf et Arnaud Boisset complétant le podium.

Lenz Hächler a cueilli lundi son premier succès de la saison en Coupe d'Europe (archive).
Lenz Hächler a cueilli lundi son premier succès de la saison en Coupe d'Europe (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.01.2026, 16:02

Lenz Hächler (22 ans), qui a cueilli en décembre à Beaver Creek ses premiers points en Coupe du monde (19e en géant), affiche désormais cinq victoires à son palmarès en Coupe d'Europe.

Lundi, le Zougois a devancé de 0''21 Zulauf et de 0''46 Boisset. Sept (!) autres Suisses ont fini dans le Top 12.

Sueurs froides à Kitzbühel. Sauvetage miraculeux de Sejersted, chute malheureuse de Boisset

Sueurs froides à KitzbühelSauvetage miraculeux de Sejersted, chute malheureuse de Boisset

Le skieur parfait d'Arnaud Boisset

Le skieur parfait d'Arnaud Boisset

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le spécialiste de vitesse valaisan Arnaud Boisset «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

