Au lendemain de son succès dans la course en ligne, Lena Häcki-Gross a, à nouveau, livré une performance de choix à Oslo. Elle a pris la quatrième place du relais mixte aux côtés de Niklas Hartweg.

Lena Häcki-Gross en pleine action KEYSTONE

Il aura manqué 12'' aux Suisses pour figurer sur le podium d'une course remportée par la Norvège devant la Suède et la Finlande. Ils ont payé un lourd tribut à leurs erreurs au tir qui ont coûté deux tours de pénalité et huit recharges.

ats