Niels Hintermann était pour le moins surpris d'avoir décroché son troisième succès en Coupe du monde samedi à l'occasion de la descente de Kvitfjell. «Ce qui est amusant, c'est que pendant ma course j'avais l'impression que ce n'était pas si bon que ça», a lâché le Zurichois au micro de SRF.

Niels Hintermann célèbre sa victoire KEYSTONE

«De temps en temps, je n'arrivais pas à prendre la ligne souhaitée. Je me suis battu brutalement. J'ai été très surpris de voir du vert à l'arrivée, je dois l'avouer», a poursuivi Niels Hintermann, qui ne cachait pas son soulagement après avoir devancé son dauphin Vincent Kriechmayr de 8 centièmes seulement.

«La saison a été difficile. Après Garmisch, j'étais au plus bas», a souligné le Zurichois, qui restait sur quatre contre-performances d'affilée: éliminé dans la première descente de Kitzbühel et dans le deuxième super-G de Garmisch, il avait terminé 25e de la deuxième descente de Kitzbühel et 30e du premier super-G de Garmisch.

«Aujourd'hui, je suis vraiment heureux», a conclu le Zurichois, qui ne voulait cependant pas se réjouir avant que tous les concurrents soient arrivés. Franjo von Allmen (5e avec le dossard 28) et Jeffrey Read (6e avec le 37) lui ont il est vrai donné ses sueurs froides, mais il a finalement pu savourer son succès.

Odermatt en progrès à Kvitfjell

Marco Odermatt ne se disait quant à lui pas trop déçu par sa 7e place. «J'aurais peut-être pu gagner un ou deux dixièmes. Mais je n'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Ici, il suffit de pas grand-chose pour se retrouver loin derrière. Je suis certainement en progrès par rapport à ma dernière venue ici», a lâché le Nidwaldien, qui n'avait jamais encore terminé dans le top 10 sur cette piste.

