Ski alpin Hiver 2026-2027 : un retour en Suisse et beaucoup plus de courses

ATS

13.1.2026 - 21:20

Le calendrier provisoire de la FIS pour les épreuves de Coupe du monde prévoit 83 courses pour l'hiver prochain, soit huit de plus que durant cette saison olympique. Chez les dames, Lenzerheide fait son retour dans le calendrier.

Les messieurs (ici Justin Murisier) disputeront 43 épreuves la saison prochaine.
Les messieurs (ici Justin Murisier) disputeront 43 épreuves la saison prochaine.
ats

Keystone-SDA

13.01.2026, 21:20

Les Mondiaux à Crans-Montana (du 1er au 14 février 2027) constitueront le point d'orgue de l'hiver prochain. Malgré ces championnats, huit courses supplémentaires sont prévues en Coupe du monde par rapport à cette saison. Les messieurs disputeront 43 épreuves, les dames 40.

En Suisse, en plus des rendez-vous traditionnels que sont Adelboden et Wengen en janvier pour les messieurs et Saint-Moritz en décembre pour les dames, Lenzerheide fera son retour sur le circuit féminin en 2027. Les skieuses s'élanceront à nouveau dans la station grisonne à l'occasion de deux descentes et d'un Super-G disputés juste après les Championnats du monde en février.

Interview. «Les skieurs devront peut-être faire grève» - Un ancien champion alerte !

Interview«Les skieurs devront peut-être faire grève» - Un ancien champion alerte !

Les finales de la Coupe du monde à nouveau à Sun Valley

Retirées du calendrier cet hiver en raison des épreuves olympiques qui s'y déroulent, les courses de vitesse masculines à Bormio et féminines à Cortina d'Ampezzo seront de nouveau au programme de la prochaine Coupe du monde. La saison, qui débutera comme de coutume par un slalom géant à Sölden (24/25 octobre 2026), se terminera par les finales à Sun Valley (du 20 au 25 mars 2027).

L'hiver dernier déjà, les globes de cristal récompensant les meilleurs athlètes de la saison ont été remis en Idaho. Les calendriers définitifs et officiels seront confirmés par le Conseil de la FIS d'ici au printemps 2026.

