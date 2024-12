La victoire a échappé aux Suisses dans le Big Air de Pékin. Sarah Hoefflin a pris la 2e place d'un concours féminin remporté par la Française Tess Ledeux, alors que Mathilde Gremaud s'est classée 4e. Pas de podium helvétique chez les messieurs.

Victorieuse de la qualification, Mathilde Gremaud a pourtant signé – et de loin – le meilleur saut de cette finale avec une deuxième tentative qui lui a rapporté 94,25 points. Mais le classement s'établit à l'addition des deux meilleurs sauts.

Et c'est Tess Ledeux qui s'est montrée la plus régulière sur deux sauts, avec 82,00 et 86,25 points récoltés sur ses deux premiers essais. La Française de 23 ans devance de 5,25 points la Genevoise Sarah Hoefflin (78,00 points sur son 1er run, 85,00 sur le 3e), qui a ainsi cueilli son 18e podium à ce niveau.

Mathilde Gremaud, qui visait quant à elle un 10e succès en Coupe du monde de Big Air, échoue à 17 points de sa grande rivale Tess Ledeux. La Gruérienne de 24 ans a manqué le coche sur son premier comme sur son troisième saut dans cette finale, n'obtenant à chaque fois que 57,00 points.

Deux Helvètes étaient également en lice en finale chez les messieurs. Mais Andri Ragettli (5e avec 172,75 points) et Kim Gubser (7e avec 171,00 points) ne se sont pas montrés suffisamment performants dans un concours où la victoire est revenue au Norvégien Tormod Frostad (183,00 points, soit 91,50 en moyenne).

