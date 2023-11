Wendy Holdener a pris la 8e place du deuxième slalom de Levi dimanche. La victoire est revenue à l'Américaine Mikaela Shiffrin qui a signé son 89e succès en Coupe du monde.

Wendy Holdener a pris la 8e place du deuxième slalom de Levi. KEYSTONE

Week-end décevant pour Wendy Holdener et pour l'équipe de Suisse de slalom. La Schwytzoise a certes fait mieux que sa 12e place de la veille, mais on attend davantage de la deuxième de la dernière Coupe du monde de slalom.

Pour Swiss-Ski, ce week-end près du cercle polaire est insuffisant. Mélanie Meillard a certes obtenu une belle 7e place samedi et cinq Suissesses ont marqué des points dimanche contre quatre samedi, mais on est en droit d'attendre mieux. Normalement, Wendy Holdener a sa place dans le top 5. «Je ne suis pas encore là où je veux être», a d'ailleurs reconnu la skieuse d'Unteriberg.

Sur un parcours piqueté par son entraîneur Denis Wicki et après avoir pris la 13e place du galop matinal, Michelle Gisin n'a pas pu réaliser de miracles. Trop gentille sur la deuxième partie du tracé, l'Obwaldienne a repris pas mal de temps sur les dix dernières secondes, mais le mal était déjà fait dans le mur. Elle entre tout de même dans le top 15 avec sa 15e place. La double championne olympique de combiné va maintenant filer à Zermatt pour y disputer normalement deux descentes.

Excellente samedi, Mélanie Meillard n'a pas confirmé lors de cette deuxième course. La skieuse d'Hérémence s'est ratée pour terminer 28e. La Valaisanne d'origine neuchâteloise a été la moins bonne des cinq Suissesses classées dimanche. Camille Rast et Nicole Good ont fait mieux. La Valaisanne s'est classée 19e, juste devant sa compatriote au 21e rang.

Vlhova offre la victoire à Shiffrin

Le décor semblait planter pour assister à une nouvelle démonstration de Petra Vlhova, irrésistible samedi. Auteure d'une première manche parfaite, la Slovaque avait les cartes en mains pour réussir un week-end de rêve. En cas de victoire, elle avait également la possibilité de devenir la femme avec le plus de victoires à Levi. Avant le slalom de dimanche, elle et Mikaela Shiffrin étaient à égalité avec six victoires chacune.

Seulement la protégée de Mauro Pini a enfourché alors qu'elle comptait plus d'une seconde d'avance au temps intermédiaire. Et qui a pu tirer les marrons du feu? Mikaela Shiffrin, bien entendu, pour un 89e succès en carrière. L'Américaine ne se voyait pas du tout sur la plus haute marche du podium, parce qu'elle ressentait encore sur l'une de ses jambes les effets d'une chute à l'entraînement. Mais en serrant les dents et grâce à la maladresse de sa meilleure ennemie, Shiffrin a pu s'offrir ce nouveau succès.

Derrière la recordwoman des victoires en Coupe du monde, Leona Popovic a signé son deuxième podium en Coupe du monde après sa 2e place à Soldeu lors des finales de la saison dernière. Lena Dürr a complété le trio de tête.

ATS